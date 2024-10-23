«Если на съёмках не весело, значит, все делают что-то не то»: Юра Борисов о работе над фильмом «Анора»

анонс

Премьера сериала «Преступление и наказание»

Петербург XXI века: Иван Янковский, Диана Пожарская и Любовь Аксёнова

Продюсер находится за пределами страны

Александра Роднянского* заочно приговорили к 8,5 годам колонии за фейки

Продюсер проходит курс лечения в тюремной больнице

23 октября

Майки Мэдисон рассказала, как готовилась к роли в фильме «Анора»

Переехала на Брайтон-Бич и скачала приложение по изучению языков