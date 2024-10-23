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«Если на съёмках не весело, значит, все делают что-то не то»: Юра Борисов о работе над фильмом «Анора»

23 октября
2024 год

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23 октября 2024

Юра Борисов, сыгравший в победившем в Каннах фильме «Анора», получил роль ещё до того, как был написан сценарий. Об этом он рассказал в интервью журналу «Сноб».

«Если на съёмках не весело, значит, все делают что-то не то»: Юра Борисов о работе над фильмом «Анора»
фото: Кадр из фильма «Анора»

Режиссёр картины Шон Бэйкер лично ищет актёров в свои фильмы по всему миру, а Борисова он увидел в фильме «Купе номер 6» в год премьеры на Каннском кинофестивале. Вскоре Шон связался с Юрой и предложил ему роль русского охранника Игоря в своём новом фильме: «Всё началось с того, что на Каннском фестивале показали «Купе номер 6». Спустя где-то год после этого мне позвонил Шон Бэйкер, сказал, что работает над сценарием своего следующего фильма и пишет для меня роль. Шон спросил, хочу ли я у него сняться, я тогда его не знал и сказал, что мне надо посмотреть его фильмы и подумать. Посмотрел, увидел в них душу и согласился сняться у него», – рассказал Борисов.

Актёра на роль избалованного сына русского олигарха, которого в итоге сыграл Марк Эйдельштейн, тоже посоветовал Борисов: «Это я рассказал Шону про Марка — что есть такой молодой актёр в России, и он, как мне кажется, мог бы классно сыграть эту роль. Я очень люблю Марка — и как артиста, и как человека. Когда мы с ним познакомились, мы буквально за полдня стали родными друг другу людьми».

«Если на съёмках не весело, значит, все делают что-то не то»: Юра Борисов о работе над фильмом «Анора»
фото: Анджелина Джоли и Юра Борисов

«На съёмках должно быть весело — в смысле куража и энергии. Если не весело, значит, все делают что-то не то. Конечно, нам было весело, но местами и сложно, потому что это другая страна, культура. На то, чтобы к этому адаптироваться, нужно было время», – поделился Юра.

Также он рассказал, как познакомился в Анджелиной Джоли, – их совместные фотографии публиковал ряд СМИ: «Я на фестивале в Торонто представлял свой фильм, Анджелина — свой. Мы делали разные пресс-движухи и на секунду пересеклись. Она подошла, сказала, что посмотрела «Анору» и фильм ей очень понравился».
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АнораКупе номер шесть

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«Если на съёмках не весело, значит, все делают что-то не то»: Юра Борисов о работе над фильмом «Анора» фотографии
«Если на съёмках не весело, значит, все делают что-то не то»: Юра Борисов о работе над фильмом «Анора» фотографии
«Если на съёмках не весело, значит, все делают что-то не то»: Юра Борисов о работе над фильмом «Анора» фотографии
«Если на съёмках не весело, значит, все делают что-то не то»: Юра Борисов о работе над фильмом «Анора» фотографии
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