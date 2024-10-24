«Бегал по психушке и вопил: "Ребята, мы "Золотую ветвь" получили!»: Марк Эйдельштейн о победе в Каннах

Фильм Шона Бэйкера «Анора»
, в котором Марк Эйдельштейн
сыграл сына русского олигарха, в этом году получил главный приз в Каннах. Актёр узнал о победе в психиатрической лечебнице Кащенко, где уже на следующий день после фестивальной премьеры был на съёмках у Романа Михайлова
. В интервью журналу «Собака.ru»
Марк рассказал о своих впечатлениях от работы с американским режиссёром и победе их общего фильма.
«Когда я узнал, что у «Аноры» главный приз, то бегал по психушке и вопил: "Ребята, мы “Золотую ветвь” получили, мы “Золотую ветвь” получили!" Но никто, совсем никто в лечебнице Кащенко не обратил внимания на мои крики. А Рома пошутил: "Марк, тихо-тихо, сейчас тебя заберут в отделение на третий этаж, и мы реально никогда не докажем, что ты наш актёр". Это было офигенно»
, – поделился Марк.
Он также сравнил творческий метод Бэйкера с работой Михайлова, у которого сейчас активно снимается: «Поразительно, но метод режиссуры Шона Бейкера очень близок к манере Ромы Михайлова. Реально! По теории Ромы все люди делятся на нормисов и неноров. И Шон, конечно, классический ненор. Весь фильм он снимал на пленку. Как-то приходим мы на смену в огромный особняк на берегу Гудзонского залива. Обычно утром у всей команды завтрак, рэп какой-то играет, чтобы вся площадка потанцевала. А тут — никакого рэпа, суета и напряжение какое- то. У нас по сюжету поцелуй с Майки на балконе. Я даже не готовился, мы столько постельных сцен сняли, как будто в том, чтобы поцеловаться, уже ничего страшного нет. И Шон говорит: «Целуйтесь, пока я не скажу стоп». Ну мы стоим, целуемся, приятно в общем-то проводим время в халатах Versace с видом на небоскребы Нью-Йорка и мост такой странный, который закручивается как у Сальвадора Дали или у Кристофера Нолана, а машины по нему едут, как по ленте Мебиуса. Нормально! К такой жизни мы и шли.
Смущает только то, что камеры нигде нет. И тут раздается страшный грохот «Т-Р-Р-Р-Р-Р». Мы актеры профессиональные, продолжаем целоваться, но глазом косим в сторону шума, и я вижу, как поднимается огромный вертолет, где сидит наш привязанный и загриппованный оператор с тяжеленной гигантской камерой. Они подлетают так близко, что у нас волосы начинают развеваться. Делаем несколько дублей. Потом я спросил Шона, а почему было не снять с коптера? А он: «Во вселенной нашего фильма их не может быть». Чувак потратил полсмены на то, чтобы снять четырехсекундный кадр с вертолета. Он великий. У него есть чему поучиться»
.
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