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Роман Полански заключил мировое соглашение с предполагаемой жертвой изнасилования

24 октября
2024 год

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24 октября 2024
Роман Полански заключил мировое соглашение с предполагаемой жертвой изнасилования, которое он якобы совершил в 1973 году. На тот момент девушка была несовершеннолетней.

Роман Полански заключил мировое соглашение с предполагаемой жертвой изнасилования

Дело должно было рассматриваться в гражданском суде Лос-Анджелеса в августе следующего года. В гражданском иске, поданном в прошлом году, утверждалось, что в 1973 году Полански пригласил девушку на ужин в один из ресторанов Лос-Анджелеса. Он напоил её текилой, а когда у неё начала кружиться голова, отвёз её к себе домой, где, как она утверждает, совершил над ней сексуализированное насилие. Однако летом дело было «урегулировано к взаимному удовлетворению сторон и теперь официально прекращено», сообщил адвокат Полански Александр Руфус-Айзекс.

В 1977 году Полански признал себя виновным в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер, заключив сделку о признании вины, чтобы избежать суда по более серьезным обвинениям. В следующем году он бежал во Францию, отсидев 42 дня в тюрьме. С тех пор он скрывается от правосудия США. Впоследствии Геймер защищала Полански.

В 2017–2019 годах четыре женщины обвинили Полански в насилии над ними в 1970-х годах — три из них, предположительно, были несовершеннолетними в то время. Шарлотта Льюис, британская актриса, в 2010 году обвинила Полански в сексуализированном насилии над ней в 1983 году, когда ей было 16 лет. Полански отверг все обвинения. В мае французский суд оправдал режиссёра по делу о клевете на Льюис после того, как он назвал ложью её обвинения в изнасиловании.
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Роман Полански заключил мировое соглашение с предполагаемой жертвой изнасилования фотографии
Роман Полански заключил мировое соглашение с предполагаемой жертвой изнасилования фотографии
Роман Полански заключил мировое соглашение с предполагаемой жертвой изнасилования фотографии
Роман Полански заключил мировое соглашение с предполагаемой жертвой изнасилования фотографии
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