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«Человеку нужен человек»: Паулина Андреева ответила на вопросы Владимира Набокова

24 октября
2024 год

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24 октября 2024
На фоне слухов о расставании с Фёдором Бондарчуком 35-летняя Паулина Андреева появилась на обложке издания Marie Claire. Но вместо обычного интервью редакторы журнала предложили Паулине заполнить «Анкету для нескромных и любопытных», составленную Владимиром Набоковым, который, в свою очередь, вдохновился анкетой Марселя Пруста. Паулина ответила на вопросы про отношение к браку, детям, современным женщинам и мужчинам и их добродетелям и порокам.

«Человеку нужен человек»: Паулина Андреева ответила на вопросы Владимира Набокова

Отношение к браку

«Сейчас многие говорят о том, что институт брака умирает, мол, это никому больше не нужно, так как нет задачи вместе выжить, у всех все есть, все пресыщены (не все есть и не все пресыщены, конечно). А мне кажется, что задача выжить как раз ярко проявлена. Просто сегодня мы выживаем если не на уровне базовых потребностей, то психологически. В современном мире, который очень суров, человеку нужен человек».

Отношение к детям

«Я люблю детей, я их понимаю, сопереживаю им. Дети отражают нас, они лучшее наше зеркало. С детьми весело, если суметь расслабиться, сбросить ворох забот, тревог и прочего взрослого багажа».

«Человеку нужен человек»: Паулина Андреева ответила на вопросы Владимира Набокова

Профессия и желательная профессия

«Я актёр и сценарист. Еще бы хотела танцевать. У меня был опыт танцевального спектакля «Жизель, или Обманутые невесты» в учебном театре МХТ в постановке Аллы Сигаловой. Выражать драматургию только телом, без единого слова — это очень интересно».

Ваше отношение к современной женщине?

«Я и есть современная женщина. Отношусь к себе с любовью. К другим женщинам — тоже. У нас правда гораздо больше возможностей в современном мире, но и нагрузка стала больше в разы. Помните монолог о женщине из фильма «Барби» с Марго Робби? Вот до баланса нам ещё жить и жить. Нам — это не только женщинам, а обществу в целом».

«Человеку нужен человек»: Паулина Андреева ответила на вопросы Владимира Набокова

Ваше отношение к современному мужчине?

«Прекрасное. Про современных мужчин я знаю чуть меньше. Я могу предполагать, что им тоже непросто. На них накладываются свои догмы и ожидания из мужского мира. Там тоже не соскучишься, не поплачешь, не расслабишься, в конце концов».

Добродетель и порок, который вы предпочи­таете­ в женщине и какие порицаете?

«Мне грустно видеть женщин, которые полностью вверяют свою жизнь своему партнеру. Как маленькие принцессы, которые не хотят думать об этом сегодня, подумают завтра, и то не факт. Это ограничивает развитие узким кругом женских «обязанностей» — и в любом случае повзрослеть придется».

«Человеку нужен человек»: Паулина Андреева ответила на вопросы Владимира Набокова

Добродетель и порок, который вы предпочитаете в мужчине и какие порицаете?

«Я ценю в мужчинах ответственность за слова, и за дела, и за свою жизнь в целом».

Хотели ли бы вы, чтобы человек стал бессмертным?

«Ни в коем случае. Мы и без этого иногда живём так, словно никогда не умрём, не думаем о последствиях, раним людей, чрезмерно потребляем. А если наша жизнь станет бесконечной официально — нам конец».

Отношение к одиночеству?

«Важнейшее дело — полюбить быть с собой один на один. Быть себе другом».
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«Человеку нужен человек»: Паулина Андреева ответила на вопросы Владимира Набокова фотографии
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