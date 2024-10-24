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СМИ: Мать и жена Павла Прилучного потребовали с него алименты через суд

24 октября
2024 год

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24 октября 2024

Судебная тяжба об опеке над сыном Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, начавшаяся со спора об алиментах, превратилась в остросюжетный процедурал с неожиданными драматическими поворотами. Не прошло и недели после того, как суд решил оставить сына с матерью до проведения экспертизы, как на Прилучного (согласно источникам издания «КП») обрушились ещё два иска об алиментах — сначала от его матери, а потом от жены, актрисы Зепюр Брутян.

СМИ: Мать и жена Павла Прилучного потребовали с него алименты через суд

Напомним, что судебные разбирательства между бывшими супругами начались после того, как Павел нарушил устную договорённость с Агатой об оплате обучения детей. После развода супруги договорились, что Павел будет выплачивать по 50 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка и оплачивать обучение детей в подмосковной гимназии (чуть больше полумиллиона рублей в год). Но в 2022 году Павел женился на Зепюр Брутян, а в мае 2023 у них родился сын Микаэль. Эти радостные события совпали с решением Павла перестать оплачивать обучение детей. Поэтому Муцениеце подала на него в суд, потребовав 30 процентов от его заработков в качестве алиментов. Благодаря Сарику Андреасяну с доходами у Павла всё в порядке — последние 4 года актёр снимается минимум в пяти фильмах в год (в 2023 году вышло 9 проектов с его участием), получая около полмиллиона рублей за один съёмочный день. Но решение суда, удовлетворившего иск Агаты в апреле 2024 года, видимо, больно ударило по семейному бюджету актёра.

СМИ: Мать и жена Павла Прилучного потребовали с него алименты через суд

Тогда он подал встречный иск об опеке над детьми, позже объяснив это тем, что сын сам ещё год назад выразил желание жить с отцом. Пока что суд оставил Тимофея с Агатой до проведения дополнительной экспертизы, а это значит, что впереди актёров ждут новые заседания. Поэтому адвокаты Павла решили сыграть на опережение и открыть ещё два фронта в этой войне за алименты.

СМИ: Мать и жена Павла Прилучного потребовали с него алименты через суд

Первой иск на взыскание с Павла алиментов на нетрудоспособного члена семьи подала его мама. А потом, согласно источникам «КП», так же поступила жена актёра Зепюр Брутян, выступающая в интересах их годовалого сына Микаэля. Если суд решит удовлетворить иск матери и жены Прилучного, сумма алиментов на содержание детей от Муцениеце, соответственно, уменьшится. Не стоит также забывать, что Прилучный так и не отказался от идеи отсудить у Муцениеце опеку над сыном, и если он преуспеет, то, скорее всего, безотлагательно подаст иск к Агате на алименты на содержание Тимофея.
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Агата Муцениеце требует от Павла Прилучного отдавать треть заработка на алименты сыну и дочери
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персоны
Сарик АндреасянАгата МуцениецеЗепюр Прилучная-БрутянПавел Прилучный

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СМИ: Мать и жена Павла Прилучного потребовали с него алименты через суд фотографии
СМИ: Мать и жена Павла Прилучного потребовали с него алименты через суд фотографии
СМИ: Мать и жена Павла Прилучного потребовали с него алименты через суд фотографии
СМИ: Мать и жена Павла Прилучного потребовали с него алименты через суд фотографии
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