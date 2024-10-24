СМИ: Мать и жена Павла Прилучного потребовали с него алименты через суд

Судебная тяжба об опеке над сыном Павла Прилучного
и Агаты Муцениеце
, начавшаяся со спора об алиментах, превратилась в остросюжетный процедурал с неожиданными драматическими поворотами. Не прошло и недели после того, как суд решил оставить сына с матерью
до проведения экспертизы, как на Прилучного (согласно источникам издания «КП»
) обрушились ещё два иска об алиментах — сначала от его матери, а потом от жены, актрисы Зепюр Брутян
.
Напомним, что судебные разбирательства между бывшими супругами начались после того, как Павел нарушил устную договорённость с Агатой об оплате обучения детей. После развода супруги договорились, что Павел будет выплачивать по 50 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка и оплачивать обучение детей в подмосковной гимназии (чуть больше полумиллиона рублей в год). Но в 2022 году Павел женился
на Зепюр Брутян, а в мае 2023 у них родился
сын Микаэль. Эти радостные события совпали с решением Павла перестать оплачивать обучение детей. Поэтому Муцениеце подала на него в суд, потребовав
30 процентов от его заработков в качестве алиментов. Благодаря Сарику Андреасяну
с доходами у Павла всё в порядке — последние 4 года актёр снимается минимум в пяти фильмах в год (в 2023 году вышло 9 проектов с его участием), получая около полмиллиона рублей за один съёмочный день. Но решение суда, удовлетворившего иск Агаты в апреле 2024 года, видимо, больно ударило по семейному бюджету актёра.
Тогда он подал
встречный иск об опеке над детьми, позже объяснив
это тем, что сын сам ещё год назад выразил желание жить с отцом. Пока что суд оставил Тимофея с Агатой до проведения дополнительной экспертизы, а это значит, что впереди актёров ждут новые заседания. Поэтому адвокаты Павла решили сыграть на опережение и открыть ещё два фронта в этой войне за алименты.
Первой иск на взыскание с Павла алиментов на нетрудоспособного члена семьи подала его мама. А потом, согласно источникам «КП», так же поступила жена актёра Зепюр Брутян, выступающая в интересах их годовалого сына Микаэля. Если суд решит удовлетворить иск матери и жены Прилучного, сумма алиментов на содержание детей от Муцениеце, соответственно, уменьшится. Не стоит также забывать, что Прилучный так и не отказался от идеи отсудить у Муцениеце опеку над сыном, и если он преуспеет, то, скорее всего, безотлагательно подаст иск к Агате на алименты на содержание Тимофея.
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