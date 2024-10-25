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Александр Петров рассказал о своём Клубе поэзии

25 октября
2024 год

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25 октября 2024

Александр Петров давно читает со сцены стихи собственного сочинения в поэтических шоу «Заново родиться» и «Планета Максимус» (содержание которых было завёрстано в поэтические сборники). А 22 и 23 ноября состоится премьера его нового поэтического вечера «Двадцать пять ноль один», посвящённого «событиям, которые переживает каждый». «Декорацией станет автобусная остановка – своеобразная метафора, предложение остановиться, поразмышлять о жизни и ответить на действительно важные вопросы. Ответить стихами», — объясняет Петров.

Александр Петров рассказал о своём Клубе поэзии

Но актёр хочет дальше развиваться в этом направлении и уже основал Клуб поэзии, у которого, впрочем, пока нет собственной постоянной площадки. На создание Клуба Петрова вдохновили творческие вечера артистов, популярные в советское время: «Это же потрясающая концепция! Актёр говорит со сцены о себе самом. Сейчас такого живого общения со зрителем нет, а я бы с удовольствием сходил на творческий вечер Константина Хабенского, Олега Меньшикова, Сергея Безрукова, Владимира Машкова, Юры Борисова, Вани Янковского», — признался Петров в интервью изданию «Ведомости».

Александр Петров рассказал о своём Клубе поэзии

В будущем Александр планирует устраивать регулярные чтения «в камерной атмосфере», разбавляя программу поэзией любимых классиков Владимира Маяковского и Сергея Есенина. «Идея проста: зритель приходит не только, чтобы посмотреть перформанс или поэтический спектакль, но и чтобы провести время в уютной атмосфере среди людей, близких по духу».
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Александр Петров рассказал о своём Клубе поэзии фотографии
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