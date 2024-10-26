42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой

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Режиссер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» — о коммерческой анимации, Джеймсе Кэмероне и отношении к индустрии

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На фестивале «Зимний» вне конкурса покажут фильм «Маша и Медведь в кино: Парк чудес»

«Два, три, демон, приди!»: И отведи за ручку в мир мертвых

Актёр рассказал про съёмки в фильме «Анора»

«Бегал по психушке и вопил: "Ребята, мы "Золотую ветвь" получили!»: Марк Эйдельштейн о победе в Каннах

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