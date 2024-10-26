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42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой

26 октября
2024 год

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26 октября 2024
42-летняя Сати Казанова и её муж Стефано Тиоццо впервые стали родителями. 23 октября певица родила долгожданную дочку.

42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой

«Родилась наша долгожданная доченька. Говорят, судьбой предопределено, как именно и в каких обстоятельствах приходит в этот мир человек… Наша крошка, видимо, поцелована этой самой судьбой, раз всё случилось так красиво, мягко, сакрально. Я всегда мечтала о домашних „лотосовых“ родах. Но, понимая, что беременность поздняя и столь драгоценная, мы выбрали обстоятельства, в которых возможно создать желаемую нами атмосферу и, что очень важно, компетентное врачебное сопровождение, настроенное на такие же органичные роды. Всё случилось куда прекраснее, чем я могла пожелать. Родовой блок в эти минуты превратился в некий храм со свечами, цветами и звучанием сакральных мантр… Муж был рядом все время — той ночью мы оба прошли могучее посвящение», — поделилась Сати в социальных сетях.

42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
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42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой фотографии
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой фотографии
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой фотографии
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой фотографии
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