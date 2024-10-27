«У меня не было пульса»: Аль Пачино рассказал, как пережил клиническую смерть

84-летний Аль Пачино
в интервью The New York Times
рассказал о пережитой им клинической смерти из-за заражения коронавирусом в 2020 году.
Однажды он почувствовал себя «необычно нехорошо». Актёру становилось всё хуже, позже подскочила температура и началось обезвоживание: «У меня не было пульса. Но уже через несколько минут машина скорой помощи стояла перед моим домом. А в мой гостиной было около шести медиков. Врачи были в защитных костюмах и выглядели так, как будто прибыли из космоса»
, – поделился Пачино.
Актёр отметил, что в момент обострения коронавируса ему казалось, что он потерял все свои воспоминания. Аль Пачино рассказал, что во время остановки пульса «не видел ни белого света, ни чего‑либо ещё» и что «после смерти ничего нет». Жизнь актёра не изменилась после произошедшего.
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