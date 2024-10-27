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«Ни прописанных диалогов, ни сценария»: Александра Киселева о съёмках фильма «Жар-птица»

27 октября
2024 год

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27 октября 2024
Фильм «Жар-птица» Романа Михайлова открыл XII российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» в августе, однако до широкого проката пока не добрался. Исполнительница главной роли Александра Киселева в интервью журналу «ОК!» рассказала, как проходили съёмки картины одного из главных лиц российского инди-кино.

«Ни прописанных диалогов, ни сценария»: Александра Киселева о съёмках фильма «Жар-птица»

«На роль главной героини фильма, Роман Михайлов искал актрису, обладающую еще и танцевальными навыками. Не забуду знакомство в индийском кафе в Питере, где Рома впервые поделился идеей проекта и спросил готова ли я побриться налысо ради роли. Еще в нашей беседе тогда всплыли некоторые удивительные факты биографии Ромы. К примеру, он рассказал как преподавал математику незрячим детям. Меня это на самом деле поразило до глубины души.

«Ни прописанных диалогов, ни сценария»: Александра Киселева о съёмках фильма «Жар-птица»

Если честно, первые дни съемок вызывали у меня некоторое беспокойство. Представьте, утро съемочного дня. Ни привычно прописанных диалогов, ни детального сценария. Только общее описание сюжета, в котором обозначено что происходит дальше. Приходит Рома, невозмутимо пьет чай и рассказывает, что ему приснилось. Как гиперответственный человек, у которого обычно все под контролем, ощущала в такие моменты легкую тревогу. Но все меняется, когда на площадке зажигается свет и режиссер говорит «начали». Именно тогда приходит осознание как это работает. Все оживает, история происходит будто сама собой. Такое чувство, будто Рома неведомым образом одушевляет свой придуманный мир, заполняя им все окружающее пространство».

«Жар-птица». Тизер
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№ 1
Solomonya   27.10.2024 - 02:16
Киселева в жар-птице это что-то гениальное читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Ни прописанных диалогов, ни сценария»: Александра Киселева о съёмках фильма «Жар-птица» фотографии
«Ни прописанных диалогов, ни сценария»: Александра Киселева о съёмках фильма «Жар-птица» фотографии
«Ни прописанных диалогов, ни сценария»: Александра Киселева о съёмках фильма «Жар-птица» фотографии
«Ни прописанных диалогов, ни сценария»: Александра Киселева о съёмках фильма «Жар-птица» фотографии
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