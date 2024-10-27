Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко

Вторая половина октября была богата на презентации и премии, в особенности за бугром, где грядет сезон наград. 16 октября в московском концертном зале "Live Арена" состоялся гала-ужин музыкальной премии "Виктория", на котором побывали Филипп Киркоров
, Полина Гагарина
, Елена Панова
, Наташа Королёва
, Юля Паршута
и другие.
фото: Филипп Киркоров
фото: Юля Паршута
фото: Леон Кемстач с мамой
фото: Елена Панова
фото: Полина Гагарина
фото: Наташа Королёва
22 октября московском отеле "Метрополь" состоялась презентация новой лимитированной коллекции бренда 1811, которую посетили Ксения Собчак
, Андрей Малахов
, Нино Нинидзе
, Алла Сигалова
и Елена Летучая
.
фото: Ксения Собчак
фото: Елена Летучая
фото: Андрей Малахов
фото: Нино Нинидзе
фото: Алла Сигалова
23 октября на открытии ресторана GRASSA на Патриарших прудах собрались Ида Галич
и Эвелина Хромченко
.
фото: Ида Галич
фото: Эвелина Хромченко
24 октября в Лос-Анджелесе на премии журнала "Variety" Power Of Women 2024 побывали Кейт Бекинсейл
, Эми Адамс
, Сельма Блэр
и Зои Салданья
.
фото: Кейт Бекинсейл
фото: Эми Адамс
фото: Сельма Блэр
фото: Зои Салданья
В этот же вечеро в том же Лос-Анджелесе прошла ещё одна премия — InStyle Imagemaker, на которой побывали Кристен Стюарт
, Дженна Дьюан
и Хилари Дафф
.
фото: Кристен Стюарт
фото: Дженна Дьюан фото: Хилари Дафф
обсуждение >>