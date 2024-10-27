Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко

27 октября
2024 год

Лайфстайл >>
27 октября 2024
Вторая половина октября была богата на презентации и премии, в особенности за бугром, где грядет сезон наград. 16 октября в московском концертном зале "Live Арена" состоялся гала-ужин музыкальной премии "Виктория", на котором побывали Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Елена Панова, Наташа Королёва, Юля Паршута и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко
фото: Филипп Киркоров

Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко
фото: Юля Паршута

Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко
фото: Леон Кемстач с мамой

Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко
фото: Елена Панова

Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко
фото: Полина Гагарина

Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко
фото: Наташа Королёва

22 октября московском отеле "Метрополь" состоялась презентация новой лимитированной коллекции бренда 1811, которую посетили Ксения Собчак, Андрей Малахов, Нино Нинидзе, Алла Сигалова и Елена Летучая.

Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко
фото: Ксения Собчак

Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко
фото: Елена Летучая

Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко
фото: Андрей Малахов

Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко
фото: Нино Нинидзе

Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко
фото: Алла Сигалова

23 октября на открытии ресторана GRASSA на Патриарших прудах собрались Ида Галич и Эвелина Хромченко.

Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко
фото: Ида Галич

Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко
фото: Эвелина Хромченко

24 октября в Лос-Анджелесе на премии журнала "Variety" Power Of Women 2024 побывали Кейт Бекинсейл, Эми Адамс, Сельма Блэр и Зои Салданья.

Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко
фото: Кейт Бекинсейл

Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко
фото: Эми Адамс

Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко
фото: Сельма Блэр

Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко
фото: Зои Салданья

В этот же вечеро в том же Лос-Анджелесе прошла ещё одна премия — InStyle Imagemaker, на которой побывали Кристен Стюарт, Дженна Дьюан и Хилари Дафф.

Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко
фото: Кристен Стюарт

Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко
фото: Дженна Дьюан

Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко
фото: Хилари Дафф
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Эми АдамсКейт БекинсейлСелма БлэрПолина ГагаринаИда ГаличХилари ДаффДженна ДьюанЛеон КемстачФилипп КиркоровНаташа КоролёваКатя ЛельЕлена ЛетучаяМарианна МаксимовскаяАндрей МалаховЕвгения МалаховаНино НинидзеЕлена ПановаЮлия ПаршутаЗои СалданьяАлла СигаловаКсения СобчакКристен СтюартЭвелина ХромченкоЯна ЧуриковаСтанислав Ярушин

фотографии >>
Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Нино Нинидзе, Юлия Паршута и Эвелина Хромченко фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Шахлар Гулиев
26 октября ушел из жизни оперный певец Шахлар Гулиев.
Олег Елисеенков
26 октября ушёл из жизни композитор Олег Елисеенков.
Владимир Карелов
26 октября ушёл из жизни актёр Владимир Карелов.
Максим Шпаковский
25 октября трагически погиб актёр Максим Шпаковский.
Игорь Москвитин
24 октября ушёл из жизни режиссёр Игорь Москвитин.
Марина Бойцова
24 октября ушла из жизни актриса Марина Бойцова.
Татьяна Волкова
24 октября ушла из жизни актриса Татьяна Волкова.

День рождения >>

Андрей Аверьянов
Михаил Жаров
Владимир Земляникин
Татьяна Калих
Николай Караченцов
Александр Новиков (II)
Даниил Сагал
Артур Смольянинов
Владимир Шпудейко
Роберто Бениньи
Мишель Галабрю
Жан-Пьер Кассель
Джон Клиз
Анджей Масталеж
Альбер Прежан
Тереза Райт
все родившиеся 27 октября >>

Афиша кино >>

Двойная игра
боевик, драма, криминальный фильм
Гонконг, Китай, 2023
Заклятие. Реинкарнация отца
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2024
Диплодочек и волшебные миры
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Польша, Чехия, 2024
Лес чудес
приключения, семейное кино, экранизация
Люксембург, Франция, 2024
Что скрывает любовь
мелодрама, триллер
Испания, 2024
Вечная зима
драма
Россия, 2024
Возвращение попугая Кеши
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Время жить
драма, мелодрама
Великобритания, Франция, 2024
Право на лево
комедия
Россия, 2024
Проклятый остров
приключения, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2023
Профессионал
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Федя. Народный футболист
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен