«Меня шокировало материнство»: Анастасия Уколова рассказала о тяжёлой послеродовой депрессии

Моложавость Анастасии Уколовой
никак не вяжется с тем фактом, что актрисе уже 30 лет, она дважды побывала замужем и воспитывает двухлетнего ребёнка. Впрочем, о рождении сына активно ведущая соцсети Анастасия рассказала уже постфактум — не столько из суеверия, сколько из практических соображений. «Я никак не афишировала свою беременность и в соцсетях ничего не выкладывала. До рождения сына меня никто не видел беременной. Актрисы это делают для того, чтобы у кастинг-директоров и режиссёров не было предубеждений в духе «сейчас у неё будет послеродовой период, она будет восстанавливаться, будет проблемной»
. Поэтому просто это скрывают», — объяснила актриса в интервью Лауре Джугелии
.
Из-за беременности и рождения сына Анастасия выпала из рабочего процесса почти на два года. И несмотря на то, что ребёнок был желанным, реалии материнства и непривычная однообразная жизнь взаперти спровоцировали сильнейшую послеродовую депрессию, от которой актриса лечилась год.
«Я хотела ребёнка, и я была рада, что он у нас будет. Но я, честно говоря, как-то не подумала о том, что буду сидеть дома. У меня такой образ жизни, что я всегда где-то. До рождения сына я дома проводила максимум 1-2 дня, если не болела. А когда родился Гоша, я поняла, что я уже месяц никуда не выхожу. Это было трудно. Я впала в ужасную послеродовую депрессию. И самое сложное для меня было в материнстве — не выходить из дома, не работать и не коммуницировать. Было ощущение, что я потеряла себя, что я не знаю, как играть в кино, общаться с людьми. Бутылки, памперсы, "поел или не поел", "а что у него болит" — ты настолько можешь в это всё погрузиться, что есть шанс оттуда не вылезти»
.
Пойти по пути коллег, которые выходят из декрета на третий день после родов, заблаговременно наняв двух нянек, Анастасия тоже не могла. «А как на пробы ходить? Я же должна была нормально выглядеть. Мне понадобилось время восстановиться. Меня шокировало материнство. Я, если честно, никак себе это не представляла. У меня не было подруг с детьми. И я не знала ничего ни о кормлении, ни о сне, ни о чём. Мне казалось, что это ванильный период: вот он спит, вот он ест, а вот я пошла на работу. И когда всё это произошло…До сих пор вспоминаю свои ощущения: «Что?! Почему никто не рассказал мне, что это такое?»
Сложно принять другую реальность. Сложно, когда ты уже взрослый, у тебя сформированы привычки и ты вся такая подвижная. А тут вдруг всё по-другому. Сложно перестроиться. Я своим подругам говорю, чтоб не стеснялись обращаться за помощью к психологу. Потому что неизвестно, как ты отреагируешь на такие изменения. У меня именно такая глубокая депрессия и была. Мне было очень трудно. Я очень много плакала. Меня ничего не радовало. Мне агент присылала кастинги, но я их даже не открывала. И я понимала, что я люблю этого малыша, всё вроде хорошо, всё есть. Всё чудесно, а мне плохо. Я пошла к психологу и я около года пила антидепрессанты. И спокойно говорю об этом. У каждой мамы всё происходит по-разному и почему-то это не принято обсуждать. Если ты чувствуешь, что с тобой что-то не так, попроси близких о помощи, найдите вместе какое-то решение. Я пропила курс антидепрессантов, мне стало легче, я начала ходить на пробы, меня стали утверждать на проекты, я уехала в экспедицию, и всё, я выздоровела. Я благодарна себе за то, что к моменту рождения ребёнка я была на той ступени осознанности, когда смогла распознать изменения, сказать о них и попросить о помощи. Потому что я могла бы и не понять, что это такое»
.
Парадоксально, но несмотря на двухлетний декретный отпуск рождение ребёнка самым благотворным образом сказалось на развитии карьеры Анастасии.
«Я на всё теперь смотрю по-другому, у меня другие ценности и приоритеты. Проекты я выбираю в первую очередь с оглядкой на то, смогу ли я совместить это с материнством, взять с собой сына. Все принятия решений в моей жизни идут от нужд моего сына. Это как-то повлияло на то, как я играю, как выгляжу и преподношу себя. У меня этот год после рождения сына — это год главных ролей».
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