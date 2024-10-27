Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Что делать? Ехать с приставами?»: Агата Муцениеце пожаловалась на то, что сын так и не вернулся домой

27 октября
2024 год

Лайфстайл >>
27 октября 2024
Несмотря на решение суда, постановившего, что сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Тимофей должен жить с мамой до проведения дополнительной экспертизы, отец не спешит возвращать ребёнка матери. Об этом Агата рассказала подписчикам в своём телеграм-канале.

«Что делать? Ехать с приставами?»: Агата Муцениеце пожаловалась на то, что сын так и не вернулся домой

«Так вот, Тимошки дома нет, не приезжал с августа месяца! Никакие решения суда не берутся во внимание, да что там решения суда, просто погулять вместе.. Я, честно, не знаю, что делать, ехать с приставами? Но я, конечно, так не сделаю, это дополнительная травма моему мальчику.. Я как мама, никогда так не смогу поступить. Я просто буду ждать его дома!
Причина, по которой было подано на алименты, уже мной озвучивалась! Напомню: всё, что мы платили когда-то 50/50, было прервано!
Когда Тима у меня спросил однажды: «А что если я захочу пожить с папой?» Я ответила: «Хочешь, попробуй».
Тут же начали звонить юристы, говорить, чтоб я подписывала бумаги об официальной смене места жительства сына. Конечно, я отказалась. Пусть попробует, а потом посмотрим, подумала я. Вдруг ему не понравится? Вдруг он захочет назад? Вдруг что вообще!!!! Но тут было сказано: либо с документами, либо никак! Получилось никак. И за школу отказались сразу платить пополам. Даже не полностью, ребят, ПОПОЛАМ!
Ну дальше вы всё знаете…
Я всё так же буду ждать дома своего мальчика! Да или просто хотя бы побыть денёчек вместе».
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
TanaS   27.10.2024 - 15:55
Ну уж договоритесь как-нибудь. Если ребенок хочет жить с отцом, зачем его насильно то заставлять жить с матерью? Он же уже большой, что бы так им манипулировать. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   27.10.2024 - 14:35
Да мне кажется это уже уголовно наказуемо, не соблюдать договорённости суда. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
СМИ: Мать и жена Павла Прилучного потребовали с него алименты через суд
«Все всё видят»: Суд вынес решение об опеке над сыном в пользу Агаты Муцениеце
«Тима почти с нами не общается»: Агата Муцениеце призналась, что сын хочет жить с отцом
Поиск по меткам
детиразвод/расставаниесуд
персоны
Агата МуцениецеПавел Прилучный

фотографии >>
«Что делать? Ехать с приставами?»: Агата Муцениеце пожаловалась на то, что сын так и не вернулся домой фотографии
«Что делать? Ехать с приставами?»: Агата Муцениеце пожаловалась на то, что сын так и не вернулся домой фотографии
«Что делать? Ехать с приставами?»: Агата Муцениеце пожаловалась на то, что сын так и не вернулся домой фотографии
«Что делать? Ехать с приставами?»: Агата Муцениеце пожаловалась на то, что сын так и не вернулся домой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Шахлар Гулиев
26 октября ушел из жизни оперный певец Шахлар Гулиев.
Олег Елисеенков
26 октября ушёл из жизни композитор Олег Елисеенков.
Владимир Карелов
26 октября ушёл из жизни актёр Владимир Карелов.
Максим Шпаковский
25 октября трагически погиб актёр Максим Шпаковский.
Игорь Москвитин
24 октября ушёл из жизни режиссёр Игорь Москвитин.
Марина Бойцова
24 октября ушла из жизни актриса Марина Бойцова.
Татьяна Волкова
24 октября ушла из жизни актриса Татьяна Волкова.

День рождения >>

Андрей Аверьянов
Михаил Жаров
Владимир Земляникин
Татьяна Калих
Николай Караченцов
Александр Новиков (II)
Даниил Сагал
Артур Смольянинов
Владимир Шпудейко
Роберто Бениньи
Мишель Галабрю
Жан-Пьер Кассель
Джон Клиз
Анджей Масталеж
Альбер Прежан
Тереза Райт
все родившиеся 27 октября >>

Афиша кино >>

Двойная игра
боевик, драма, криминальный фильм
Гонконг, Китай, 2023
Заклятие. Реинкарнация отца
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2024
Диплодочек и волшебные миры
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Польша, Чехия, 2024
Лес чудес
приключения, семейное кино, экранизация
Люксембург, Франция, 2024
Что скрывает любовь
мелодрама, триллер
Испания, 2024
Вечная зима
драма
Россия, 2024
Возвращение попугая Кеши
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Время жить
драма, мелодрама
Великобритания, Франция, 2024
Право на лево
комедия
Россия, 2024
Проклятый остров
приключения, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2023
Профессионал
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Федя. Народный футболист
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен