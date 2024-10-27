«Что делать? Ехать с приставами?»: Агата Муцениеце пожаловалась на то, что сын так и не вернулся домой

Несмотря на решение суда
, постановившего, что сын Агаты Муцениеце
и Павла Прилучного
Тимофей должен жить с мамой до проведения дополнительной экспертизы, отец не спешит
возвращать ребёнка матери. Об этом Агата рассказала подписчикам в своём телеграм-канале
.
«Так вот, Тимошки дома нет, не приезжал с августа месяца! Никакие решения суда не берутся во внимание, да что там решения суда, просто погулять вместе.. Я, честно, не знаю, что делать, ехать с приставами? Но я, конечно, так не сделаю, это дополнительная травма моему мальчику.. Я как мама, никогда так не смогу поступить. Я просто буду ждать его дома!
Причина, по которой было подано на алименты, уже мной озвучивалась! Напомню: всё, что мы платили когда-то 50/50, было прервано!
Когда Тима у меня спросил однажды: «А что если я захочу пожить с папой?» Я ответила: «Хочешь, попробуй».
Тут же начали звонить юристы, говорить, чтоб я подписывала бумаги об официальной смене места жительства сына. Конечно, я отказалась. Пусть попробует, а потом посмотрим, подумала я. Вдруг ему не понравится? Вдруг он захочет назад? Вдруг что вообще!!!! Но тут было сказано: либо с документами, либо никак! Получилось никак. И за школу отказались сразу платить пополам. Даже не полностью, ребят, ПОПОЛАМ!
Ну дальше вы всё знаете…
Я всё так же буду ждать дома своего мальчика! Да или просто хотя бы побыть денёчек вместе».
обсуждение >>