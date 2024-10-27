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«Никого не было дома»: Анастасия Уколова о причинах развода с первым мужем

27 октября
2024 год

Лайфстайл >>
27 октября 2024
Звезда сериала «Комбинация» Анастасия Уколова активно ведёт соцсети и принадлежит к поколению, которое живёт открыто и откровенно. Однако у этой открытости есть границы, и личность своего второго мужа Анастасия скрывает. «Мой муж не из сферы кино. Он адвокат, мы знакомы с детства, и для него всё, что происходит вокруг — очень странно. Потому что я для него Настя, с которой он учился в школе, встречался в 13 лет. Он мой первый парень, и мы встретились спустя 10 лет. Романтичная история получилась. Я для него всегда оставалась обычным человеком, он знает меня с детства. Поэтому когда ко мне подбегают люди, чтобы сфотографироваться, он никак не может к этому привыкнуть и для него это сложно», — рассказала Анастасия в интервью Лауре Джугелии.

«Никого не было дома»: Анастасия Уколова о причинах развода с первым мужем

Первый брак Анастасии, напротив, был «внутрицеховым» — с кинооператором Антоном Зенковичем актриса прожила всего два года.
«Почему произошёл развод? Потому что никого дома не было. У меня резко начались сериалы, а мой первый муж снимал клипы и фильмы. У него были одни съёмочные площадки, у меня другие, и мы встречались где-то не пойми где на час-два. Из-за этого куча конфликтов, недопонимания, вы полностью теряете связь друг с другом».

«Никого не было дома»: Анастасия Уколова о причинах развода с первым мужем

По словам актрисы, совмещать карьеру и семью очень трудно: «У тебя всё равно будет промах где-то: либо ты плохая жена, либо как мама немного не справляешься. Ты не можешь быть везде и всегда хороша. Но я к этому и не стремлюсь. Мне кажется, я хорошая мама. Я люблю своего сына, забочусь о нём, мы не расставались больше чем на 1-2 дня. Но при этом я из тех мам, которые хотят работать, достичь чего-то».

«Никого не было дома»: Анастасия Уколова о причинах развода с первым мужем

«У моего мужа стабильная работа, график, и он идёт на какие-то уступки и компромиссы, потому что я то там, то здесь, и я не могу себя назвать супер-женой. Вообще, мне кажется, с актрисой сложно построить отношения. Это надо принимать и поцелуи в кадре, и постельные сцены, и постоянное общение с мужчинами: режиссёрами, актёрами и продюсерами. Человек должен тебя не ревновать и быть уверенным, что всё хорошо. Это непростая жизнь. Мне кажется, мой муж не ожидал такого».
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№ 1
Мария_2191   27.10.2024 - 14:29
Да здесь и дураку понятно, что семьи бы не получилось. Штамп в паспорте - так, для галочки. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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развод/расставание
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Антон ЗенковичАнастасия Уколова
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фотографии >>
«Никого не было дома»: Анастасия Уколова о причинах развода с первым мужем фотографии
«Никого не было дома»: Анастасия Уколова о причинах развода с первым мужем фотографии
«Никого не было дома»: Анастасия Уколова о причинах развода с первым мужем фотографии
«Никого не было дома»: Анастасия Уколова о причинах развода с первым мужем фотографии
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