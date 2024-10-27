«Никого не было дома»: Анастасия Уколова о причинах развода с первым мужем

Звезда сериала «Комбинация» Анастасия Уколова
активно ведёт соцсети и принадлежит к поколению, которое живёт открыто и откровенно. Однако у этой открытости есть границы, и личность своего второго мужа Анастасия скрывает. «Мой муж не из сферы кино. Он адвокат, мы знакомы с детства, и для него всё, что происходит вокруг — очень странно. Потому что я для него Настя, с которой он учился в школе, встречался в 13 лет. Он мой первый парень, и мы встретились спустя 10 лет. Романтичная история получилась. Я для него всегда оставалась обычным человеком, он знает меня с детства. Поэтому когда ко мне подбегают люди, чтобы сфотографироваться, он никак не может к этому привыкнуть и для него это сложно»
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Лауре Джугелии.
Первый брак Анастасии, напротив, был «внутрицеховым» — с кинооператором Антоном Зенковичем
актриса прожила всего два года.
«Почему произошёл развод? Потому что никого дома не было. У меня резко начались сериалы, а мой первый муж снимал клипы и фильмы. У него были одни съёмочные площадки, у меня другие, и мы встречались где-то не пойми где на час-два. Из-за этого куча конфликтов, недопонимания, вы полностью теряете связь друг с другом»
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По словам актрисы, совмещать карьеру и семью очень трудно: «У тебя всё равно будет промах где-то: либо ты плохая жена, либо как мама немного не справляешься. Ты не можешь быть везде и всегда хороша. Но я к этому и не стремлюсь. Мне кажется, я хорошая мама. Я люблю своего сына, забочусь о нём, мы не расставались больше чем на 1-2 дня. Но при этом я из тех мам, которые хотят работать, достичь чего-то»
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«У моего мужа стабильная работа, график, и он идёт на какие-то уступки и компромиссы, потому что я то там, то здесь, и я не могу себя назвать супер-женой. Вообще, мне кажется, с актрисой сложно построить отношения. Это надо принимать и поцелуи в кадре, и постельные сцены, и постоянное общение с мужчинами: режиссёрами, актёрами и продюсерами. Человек должен тебя не ревновать и быть уверенным, что всё хорошо. Это непростая жизнь. Мне кажется, мой муж не ожидал такого»
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