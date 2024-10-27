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«Она делала вид, что меня нет»: Анастасия Уколова рассказала о конфликте с Галиной Боб

27 октября
2024 год

Лайфстайл >>
27 октября 2024
Несколько лет назад актрисы Анастасия Уколова и Галина Боб на радость прокрастинирующим устроили перепалку в запретграме. Оказалось, что у них совершенно разные воспоминания о том, как протекало их сотрудничество на съёмках пятого сезона сериала «Деффчонки». Подробнее о конфликте Уколова рассказала в интервью Лауре Джугелии.

«Она делала вид, что меня нет»: Анастасия Уколова рассказала о конфликте с Галиной Боб
фото: Полина Максимова и Анастасия Уколова

«Это был один из моих первых проектов. И меня очень радушно встретила Полина Максимова. Когда ты заходишь в сериал, который снимается уже несколько лет, понятно, что ты чужой. У них слаженный коллектив. Это единственный проект за всю мою карьеру, в котором меня не приняли. Со мной не разговаривали. Все, кроме Полины. Я была главной героиней нового сезона, и, похоже, им всем это не нравилось. Мной много занимались, потому что я новенькая. И в целом ко мне было больше внимания. Поначалу всё было более-менее нормально. Но я видела, что девочки настроены негативно. И между дублей со мной тоже никто не общался, кроме Полины, которая меня поддерживает до сих пор.

«Она делала вид, что меня нет»: Анастасия Уколова рассказала о конфликте с Галиной Боб
фото: Галина Боб

Мы могли сидеть все вместе на гриме, приходит Галя, я ей говорю «Привет», а она со мной не здоровается. И я так уже и привыкла, что она со мной не здоровается и делает вид, что меня нет. А в кадре мы взаимодействуем. Я была постоянно в зажиме. Это очень некомфортно. И я в каком-то интервью об этом сказала, а Галя очень остро на это отреагировала и написала пост, что я не понимаю, что такое быть мамой троих или сколько на тот момент у нее было детей. Что ей было не до меня и не до моих проблем, и что я слишком много о себе думаю. Я естественно ответила: «Галя, я тоже занята и это никак не влияет на то, поздороваюсь я с партнёром на площадке или нет. Если у тебя звездная болезнь, я имею право говорить о своем впечатлении и о том, что это просто некрасиво».
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фотографии >>
«Она делала вид, что меня нет»: Анастасия Уколова рассказала о конфликте с Галиной Боб фотографии
«Она делала вид, что меня нет»: Анастасия Уколова рассказала о конфликте с Галиной Боб фотографии
«Она делала вид, что меня нет»: Анастасия Уколова рассказала о конфликте с Галиной Боб фотографии
«Она делала вид, что меня нет»: Анастасия Уколова рассказала о конфликте с Галиной Боб фотографии
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