Колин Фаррелл пробежал марафон, чтобы собрать деньги в поддержку «людей-бабочек»

Колин Фаррелл
принял участие в Дублинском марафоне в поддержку благотворительной организации Debra Ireland, которая помогает людям, живущим с редким генетическим заболеванием – буллёзным эпидермолизом, известным как «кожа бабочки».
Актёр пробежал марафон чуть более чем за четыре часа. На протяжении последних четырёх километров он толкал перед собой коляску с давней подругой Эммой Фогарти
, страдающей от буллёзного эпидермолиза – неизлечимого и болезненного состояния кожи, которое сопровождается волдырями при трении или незначительном повреждении. Забег был приурочен к 40-летию девушки. Обычно люди с таким заболеванием не доживают до её возраста. Благодаря мероприятию актёру и Фогарти удалось собрать 679 тысяч евро.
«Эта пробежка — ничто по сравнению с той болью, которую ей приходится испытывать каждый день, хотя она этого не показывает. Для меня было большой честью видеть, как она ждала меня за 4 км до конца дистанции, каждый из которых представлял собой десятилетие её жизни, чтобы пройти последний отрезок вместе. Я никогда этого не забуду»
, — сказал Фаррелл.
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