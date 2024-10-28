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Колин Фаррелл пробежал марафон, чтобы собрать деньги в поддержку «людей-бабочек»

28 октября
2024 год

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28 октября 2024
Колин Фаррелл принял участие в Дублинском марафоне в поддержку благотворительной организации Debra Ireland, которая помогает людям, живущим с редким генетическим заболеванием – буллёзным эпидермолизом, известным как «кожа бабочки».

Колин Фаррелл пробежал марафон, чтобы собрать деньги в поддержку «людей-бабочек»

Актёр пробежал марафон чуть более чем за четыре часа. На протяжении последних четырёх километров он толкал перед собой коляску с давней подругой Эммой Фогарти, страдающей от буллёзного эпидермолиза – неизлечимого и болезненного состояния кожи, которое сопровождается волдырями при трении или незначительном повреждении. Забег был приурочен к 40-летию девушки. Обычно люди с таким заболеванием не доживают до её возраста. Благодаря мероприятию актёру и Фогарти удалось собрать 679 тысяч евро.

«Эта пробежка — ничто по сравнению с той болью, которую ей приходится испытывать каждый день, хотя она этого не показывает. Для меня было большой честью видеть, как она ждала меня за 4 км до конца дистанции, каждый из которых представлял собой десятилетие её жизни, чтобы пройти последний отрезок вместе. Я никогда этого не забуду», — сказал Фаррелл.
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№ 1
Матвей Брикун   28.10.2024 - 22:20
Браво Колин! Почему наши клоун не делают что-то падобное. Если нет выгоды для себя даже не дернутся. Только в 60 лет одеваются как умалишённые. читать далее>>
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Колин Фаррелл пробежал марафон, чтобы собрать деньги в поддержку «людей-бабочек» фотографии
Колин Фаррелл пробежал марафон, чтобы собрать деньги в поддержку «людей-бабочек» фотографии
Колин Фаррелл пробежал марафон, чтобы собрать деньги в поддержку «людей-бабочек» фотографии
Колин Фаррелл пробежал марафон, чтобы собрать деньги в поддержку «людей-бабочек» фотографии
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