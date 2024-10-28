«В ноги падать или что?»: Настасья Самбурская рассказала, что Елена Летучая не приняла её извинений

В 2016 году Елена Летучая
покинула принёсший ей популярность проект «Ревизорро». На смену Елене сначала пришла экс-солистка группы «ВИА Гра» Ольга Романовская
, а затем актриса Настасья Самбурская
. После ухода Летучая заявила
, что новые ведущие «убили её шоу», из-за чего Самбурская в ответ раскритиковала
её вздорный характер и высказалась о внешности. Спустя время ей пришлось извиниться
за свои слова, но, как оказалось, Летучая не приняла извинений.
«Она наговорила гадостей про наш проект, присвоила его себе, сказав, что она там продюсер, хотя была нанятой ведущей. Сказала, что мы испортили её шоу, при том что не она его делала. А я, поскольку человек импульсивный, подумала: «Раз так? Мы тебе вот так!» Я ещё по внешности сверху прошлась...»
, – рассказала
Самбурская в беседе с Ляйсан Утяшевой
.
Спустя время Настасье пришлось извиниться за свои слова, но Елена не приняла извинений: «Я хотела одеваться у дизайнера Оли Якубович, у которой она тоже одевалась. Оля была не в курсе всей этой истории. Лена узнала, что я тоже хочу с ней работать и говорит: «Нет! Либо я, либо вообще никто. Пусть извиняется!» Я, конечно, решила извиниться, потому что понимаю: было некрасиво. Я заступалась за проект, но с перебором, надо было помягче, не говорить про волосы… Ну, у самой проблемы просто с волосами. Я извиняюсь публично, а она: «Я не приму». И что? Я ее вижу периодически. Я с ней не здороваюсь, она — со мной. Не знаю, что с ней делать. В ноги падать или что?»
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