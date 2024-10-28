Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«В ноги падать или что?»: Настасья Самбурская рассказала, что Елена Летучая не приняла её извинений

28 октября
2024 год

Лайфстайл >>
28 октября 2024
В 2016 году Елена Летучая покинула принёсший ей популярность проект «Ревизорро». На смену Елене сначала пришла экс-солистка группы «ВИА Гра» Ольга Романовская, а затем актриса Настасья Самбурская. После ухода Летучая заявила, что новые ведущие «убили её шоу», из-за чего Самбурская в ответ раскритиковала её вздорный характер и высказалась о внешности. Спустя время ей пришлось извиниться за свои слова, но, как оказалось, Летучая не приняла извинений.

«В ноги падать или что?»: Настасья Самбурская рассказала, что Елена Летучая не приняла её извинений

«Она наговорила гадостей про наш проект, присвоила его себе, сказав, что она там продюсер, хотя была нанятой ведущей. Сказала, что мы испортили её шоу, при том что не она его делала. А я, поскольку человек импульсивный, подумала: «Раз так? Мы тебе вот так!» Я ещё по внешности сверху прошлась...», – рассказала Самбурская в беседе с Ляйсан Утяшевой.

Спустя время Настасье пришлось извиниться за свои слова, но Елена не приняла извинений: «Я хотела одеваться у дизайнера Оли Якубович, у которой она тоже одевалась. Оля была не в курсе всей этой истории. Лена узнала, что я тоже хочу с ней работать и говорит: «Нет! Либо я, либо вообще никто. Пусть извиняется!» Я, конечно, решила извиниться, потому что понимаю: было некрасиво. Я заступалась за проект, но с перебором, надо было помягче, не говорить про волосы… Ну, у самой проблемы просто с волосами. Я извиняюсь публично, а она: «Я не приму». И что? Я ее вижу периодически. Я с ней не здороваюсь, она — со мной. Не знаю, что с ней делать. В ноги падать или что?»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Настасья Самбурская извинилась перед Еленой Летучей
Елена Летучая раскритиковала новых ведущих шоу «Ревизорро»
Поиск по меткам
конфликт
персоны
Елена ЛетучаяНастасья СамбурскаяЛяйсан Утяшева

фотографии >>
«В ноги падать или что?»: Настасья Самбурская рассказала, что Елена Летучая не приняла её извинений фотографии
«В ноги падать или что?»: Настасья Самбурская рассказала, что Елена Летучая не приняла её извинений фотографии
«В ноги падать или что?»: Настасья Самбурская рассказала, что Елена Летучая не приняла её извинений фотографии
«В ноги падать или что?»: Настасья Самбурская рассказала, что Елена Летучая не приняла её извинений фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Пономаренко
27 октября ушёл из жизни актёр Юрий Пономаренко.
Шахлар Гулиев
26 октября ушёл из жизни оперный певец Шахлар Гулиев.
Олег Елисеенков
26 октября ушёл из жизни композитор Олег Елисеенков.
Владимир Карелов
26 октября ушёл из жизни актёр Владимир Карелов.
Максим Шпаковский
25 октября трагически погиб актёр Максим Шпаковский.

День рождения >>

Владимир Виноградов
Алексей Горбунов
Андрей Дементьев (III)
Михаил Лавровский
Владимир Особик
Мария Риваль
Александр Сигуев
Евгения Чиркова
Катерина Шпица
Мариуш Дмоховский
Ричард Дрейфус
Магдалена Завадская
Эндрю Ли Поттс
Вайнона Райдер
Руфус Сьюэлл
Бен Фостер
все родившиеся 29 октября >>

Афиша кино >>

Двойная игра
боевик, драма, криминальный фильм
Гонконг, Китай, 2023
Диплодочек и волшебные миры
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Польша, Чехия, 2024
Заклятие. Реинкарнация отца
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2024
Лес чудес
приключения, семейное кино, экранизация
Люксембург, Франция, 2024
Что скрывает любовь
мелодрама, триллер
Испания, 2024
Вечная зима
драма
Россия, 2024
Возвращение попугая Кеши
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Время жить
драма, мелодрама
Великобритания, Франция, 2024
Право на лево
комедия
Россия, 2024
Проклятый остров
приключения, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2023
Профессионал
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Федя. Народный футболист
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram