«Вселенная найдёт лазейку и сделает не так»: Настасья Самбурская рассказала, как правильно брать аскезу

В Настасье Самбурской
самым невероятным образом сочетаются практичность и материализм
со склонностью к эзотерическим практикам. Актриса увлекается
астрологией, раскладкой Таро, хьюман дизайном и регулярно берёт аскезы. Настасья не скрывает, что в профессию её привела жажда хорошего заработка, а для достижения своих целей она готова заручиться даже поддержкой Вселенной.
К тому же, аскезы идеально сочетаются с её любовью к фитнессу, диетам и самодисциплине. Ведь что такое, по сути, аскеза, как не попытка избавиться (хотя бы на время) от вредных привычек в обмен на исполнение желания?
На правах опытного аскета, неоднократно получавшего отклик от Вселенной, Настасья рассказала в интервью Ляйсан Утяшевой
, как правильно брать аскезу. «Я четыре раза брала аскезу на сахар. Первый раз просто на словах. Второй раз (думаю: что-то не работает) пошла написала. Опять не сработало. Но я в это верю! И я беру опять на словах. Не работает. Нет, думаю, четвёртый раз возьму — и она у меня ещё даже не закончилась, а всё сбылось».
«Я просто говорю, но абсолютно искренне: «Дорогая Вселенная (для кого-то Бог, называйте, как хотите), пожалуйста, я очень хочу вот это, это и это». Но важно проговорить каждую деталь! Первая моя аскеза была на алкоголь. Я говорю: «Дорогая Вселенная, отказываюсь полностью от алкоголя на всю жизнь. Я хочу взамен получить большое количество творческих проектов». И начинается: эпизод, ещё один эпизод, два съёмочных дня, второй план, всё по мелочи. И я поняла, что надо было проговорить, что я хочу главные роли в творческих и коммерчески выгодных проектах! То есть нужно прям всё детально проговорить, как вы хотите. Потому что Вселенная найдёт лазейку и сделает всё не так! И всё это должно быть искренне. Ты говоришь что ты хочешь, от чего отказываешься и на какой срок. И оно работает. Может, не сразу, но работает».
Актриса таким образом пожизненно отказалась от алкоголя и курения сигарет. «Если ты просишь что-то большое, то и аскеза должна быть соизмерима. Ты не можешь попросить квартиру и на 20 дней отказаться от сахарка или кофе. Это должен быть честный договор».
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