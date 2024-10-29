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Кружок: Анна Слю, Надежда Лумпова и Данил Стеклов

29 октября
2024 год

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29 октября 2024
28 октября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера драмеди «Каникулы» режиссёра Анны Кузнецовой с Дарьей Савельевой и Полиной Кутеповой в главных ролях. Картину о двенадцати школьниках из калужского театрального кружка, летящих в Сочи на фестиваль, первыми посмотрели Анна Слю, Данил Стеклов, Надежда Лумпова, Алексей Попогребский, Алексей Боков, Алина Насибуллина, Юлия Мишкинене и другие.

Кружок: Анна Слю, Надежда Лумпова и Данил Стеклов
фото: Анна Слю

Кружок: Анна Слю, Надежда Лумпова и Данил Стеклов
фото: Дарья Савельева

Кружок: Анна Слю, Надежда Лумпова и Данил Стеклов
фото: Анна Кузнецова

Кружок: Анна Слю, Надежда Лумпова и Данил Стеклов
фото: Надежда Лумпова, Дарья Савельева и Данил Стеклов

Кружок: Анна Слю, Надежда Лумпова и Данил Стеклов
фото: Алексей Фокин

Кружок: Анна Слю, Надежда Лумпова и Данил Стеклов
фото: Алексей Попогребский и Софья Корзова

Кружок: Анна Слю, Надежда Лумпова и Данил Стеклов
фото: Алексей и Ангелина Боковы

Кружок: Анна Слю, Надежда Лумпова и Данил Стеклов
фото: Алина Насибуллина

Кружок: Анна Слю, Надежда Лумпова и Данил Стеклов
фото: Юлия Мишкинене

Фильм «Каникулы» в широком прокате с 7 ноября.

«Каникулы». Трейлер №2
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Кружок: Анна Слю, Надежда Лумпова и Данил Стеклов фотографии
Кружок: Анна Слю, Надежда Лумпова и Данил Стеклов фотографии
Кружок: Анна Слю, Надежда Лумпова и Данил Стеклов фотографии
Кружок: Анна Слю, Надежда Лумпова и Данил Стеклов фотографии
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