Семейные будни: Ирина Темичева, Елена Борщёва и Ирина Безрукова

Лайфстайл
Актриса год пила антидепрессанты
Лайфстайл
Актриса рассказала о неприятной атмосфере на съёмках сериала «Деффчонки»
Лайфстайл
Решения суда не принимаются во внимание
Новости кино
Фильм расскажет об отцовской любви, которая оказывается сильнее смерти
Спутник телезрителя
27 октября, 20:00, Рен-ТВ
Интервью
Режиссер фильма «Право на лево» – о работе с постоянными актерами, ревности Сарика Андреасяна и семье, которая поддерживает во всем
Лайфстайл
А также о том, почему она скрывает личность второго мужа
Интервью
Сценарист сериала «Нинель о внушенной ностальгии по советскому времени, настоящих «совках» и порочной системе звездности
обсуждение >>