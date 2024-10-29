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Семейные будни: Ирина Темичева, Елена Борщёва и Ирина Безрукова

29 октября
2024 год

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29 октября 2024
28 октября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера фильма «Право на лево» — непредсказуемой комедии-тренинги про семейные отношения. Среди первых зрителей были актёры картины Ирина Темичева, Елена Борщёва, Ирина Безрукова, Елена Бирюкова и София Петрова, а также Эвелина Блёданс, Юлия Проскурякова, Сергей Комаров, Елена Старостина, Алёна Чехова, Диана Милютина и многие другие.

Семейные будни: Ирина Темичева, Елена Борщёва и Ирина Безрукова
фото: Ирина Темичева

Семейные будни: Ирина Темичева, Елена Борщёва и Ирина Безрукова
фото: Елена Борщёва с дочерью

Семейные будни: Ирина Темичева, Елена Борщёва и Ирина Безрукова
фото: Елена Бирюкова

Семейные будни: Ирина Темичева, Елена Борщёва и Ирина Безрукова
фото: Ирина Безрукова

Семейные будни: Ирина Темичева, Елена Борщёва и Ирина Безрукова
фото: София Петрова

Семейные будни: Ирина Темичева, Елена Борщёва и Ирина Безрукова
фото: Эвелина Блёданс с сыном

Семейные будни: Ирина Темичева, Елена Борщёва и Ирина Безрукова
фото: Сергей Комаров

Семейные будни: Ирина Темичева, Елена Борщёва и Ирина Безрукова
фото: Юлия Проскурякова

Семейные будни: Ирина Темичева, Елена Борщёва и Ирина Безрукова
фото: Елена Старостина

Семейные будни: Ирина Темичева, Елена Борщёва и Ирина Безрукова
фото: Алёна Чехова

Семейные будни: Ирина Темичева, Елена Борщёва и Ирина Безрукова
фото: Нина Шацкая

Семейные будни: Ирина Темичева, Елена Борщёва и Ирина Безрукова
фото: Диана Милютина

Фильм «Право на лево» выходит в российский прокат 31 октября.

«Право на лево»
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Семейные будни: Ирина Темичева, Елена Борщёва и Ирина Безрукова фотографии
Семейные будни: Ирина Темичева, Елена Борщёва и Ирина Безрукова фотографии
Семейные будни: Ирина Темичева, Елена Борщёва и Ирина Безрукова фотографии
Семейные будни: Ирина Темичева, Елена Борщёва и Ирина Безрукова фотографии
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