Карина Андоленко стала ведущей программы «Жди меня» на НТВ

что почитать?

Сколько людей, столько и мнений

Решения суда не принимаются во внимание

«Что делать? Ехать с приставами?»: Агата Муцениеце пожаловалась на то, что сын так и не вернулся домой

Актриса рассказала о неприятной атмосфере на съёмках сериала «Деффчонки»

«Она делала вид, что меня нет»: Анастасия Уколова рассказала о конфликте с Галиной Боб

«Ромео и Джульетта»: Еще раз про любовь

В ночь с 29 на 30 октября, 00:30, РЕН ТВ

«Последние рыцари»: Один в поле не ронин

Интервью

Гарик Петросян: «До какой бы высоты ты ни поднялся, падать очень больно»

Режиссер фильма «Право на лево» – о работе с постоянными актерами, ревности Сарика Андреасяна и семье, которая поддерживает во всем