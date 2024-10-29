Карина Андоленко стала ведущей программы «Жди меня» на НТВ

«Я не раздумывая приняла приглашение стать соведущей «Жди меня», потому что буквально выросла на этой программе. В детстве я считала минуты до её начала и на одном дыхании смотрела выпуск от начала и до конца. Участие в таком замечательном проекте – очень важный шаг в моей жизни, это большая точка роста как в профессиональном, так и в эмоциональном плане.
Каждый выпуск «Жди меня» – это прежде всего настоящая жизнь, поэтому подготовиться к ним заранее невозможно. Необходимо просто открыть своё сердце, быть включённым и изо всех сил хотеть помочь героям найти ответы. Каждая история – это реальные судьбы людей, и, как сказал Саша Лазарев про эту программу: «Она делит жизнь на «до» и «после». Я с ним полностью согласна», – поделилась Карина Андоленко.
Смотрите новый выпуск программы «Жди меня» в пятницу, 1 ноября, в 17:55 на НТВ!
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