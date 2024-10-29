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Карина Андоленко стала ведущей программы «Жди меня» на НТВ

29 октября
2024 год

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29 октября 2024
1 ноября в эфир НТВ выйдет новый выпуск легендарной программы «Жди меня». Теперь вместе с народным артистом России Александром Лазаревым программу будет вести актриса театра и кино Карина Андоленко.

Карина Андоленко стала ведущей программы «Жди меня» на НТВ
фото: Карина Андоленко и Александр Лазарев

«Я не раздумывая приняла приглашение стать соведущей «Жди меня», потому что буквально выросла на этой программе. В детстве я считала минуты до её начала и на одном дыхании смотрела выпуск от начала и до конца. Участие в таком замечательном проекте – очень важный шаг в моей жизни, это большая точка роста как в профессиональном, так и в эмоциональном плане.

Каждый выпуск «Жди меня» – это прежде всего настоящая жизнь, поэтому подготовиться к ним заранее невозможно. Необходимо просто открыть своё сердце, быть включённым и изо всех сил хотеть помочь героям найти ответы. Каждая история – это реальные судьбы людей, и, как сказал Саша Лазарев про эту программу: «Она делит жизнь на «до» и «после». Я с ним полностью согласна», – поделилась Карина Андоленко.

Смотрите новый выпуск программы «Жди меня» в пятницу, 1 ноября, в 17:55 на НТВ!
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обсуждение >>
№ 2
Юля Наумова   29.10.2024 - 22:50
Еще идет передача, сто лет про неё ничего не слшала. читать далее>>
№ 1
Мартин ЛМ   29.10.2024 - 21:52
А что Бабенко удалили? она вроде прилично стала работать в программе. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Карина Андоленко стала ведущей программы «Жди меня» на НТВ фотографии
Карина Андоленко стала ведущей программы «Жди меня» на НТВ фотографии
Карина Андоленко стала ведущей программы «Жди меня» на НТВ фотографии
Карина Андоленко стала ведущей программы «Жди меня» на НТВ фотографии
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