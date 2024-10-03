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Лайк за вечную молодость: Владимир Познер, Леонид Каневский и Алёна Долецкая

3 октября
2024 год

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3 октября 2024
Вчера в киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера семейного фэнтези «Василиса и хранители времени» режиссёра Павла Лунгина. Первыми фильм о противостоянии звезды интернета Даши и волшебницы Василисы посмотрели актёры картины Маша Кошина, Леонид Ярмольник, Антон Рогачёв и Вита Корниенко, а также Владимир Познер, Леонид Каневский, Алёна Долецкая, Карен Шахназаров, Лянка Грыу, Юлия Хамитова и многие другие.

Лайк за вечную молодость: Владимир Познер, Леонид Каневский и Алёна Долецкая
фото: Маша Кошина

Лайк за вечную молодость: Владимир Познер, Леонид Каневский и Алёна Долецкая
фото: Алёна Долецкая и Леонид Ярмольник

Лайк за вечную молодость: Владимир Познер, Леонид Каневский и Алёна Долецкая
фото: Антон Рогачёв

Лайк за вечную молодость: Владимир Познер, Леонид Каневский и Алёна Долецкая
фото: Вита Корниенко

Лайк за вечную молодость: Владимир Познер, Леонид Каневский и Алёна Долецкая
фото: Владимир Познер

Лайк за вечную молодость: Владимир Познер, Леонид Каневский и Алёна Долецкая
фото: Леонид Каневский

Лайк за вечную молодость: Владимир Познер, Леонид Каневский и Алёна Долецкая
фото: Карен Шахназаров

Лайк за вечную молодость: Владимир Познер, Леонид Каневский и Алёна Долецкая
фото: Лянка Грыу

Лайк за вечную молодость: Владимир Познер, Леонид Каневский и Алёна Долецкая
фото: Юлия Хамитова (справа)

Лайк за вечную молодость: Владимир Познер, Леонид Каневский и Алёна Долецкая
фото: Елена Старостина

Лайк за вечную молодость: Владимир Познер, Леонид Каневский и Алёна Долецкая
фото: Мария Ремер

В широкий прокат фильм «Василиса и хранители времени» выходит 3 октября 2024 года.

«Василиса и хранители времени». Трейлер №2
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Лайк за вечную молодость: Владимир Познер, Леонид Каневский и Алёна Долецкая фотографии
Лайк за вечную молодость: Владимир Познер, Леонид Каневский и Алёна Долецкая фотографии
Лайк за вечную молодость: Владимир Познер, Леонид Каневский и Алёна Долецкая фотографии
Лайк за вечную молодость: Владимир Познер, Леонид Каневский и Алёна Долецкая фотографии
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