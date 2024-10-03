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«Полный ад. Не желаю ни одной матери этого испытать»: Агата Муцениеце о судебных разбирательствах с Павлом Прилучным

3 октября
2024 год

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3 октября 2024

Агата Муцениеце рассказала в своём телеграм-канале о судебных разбирательствах с Павлом Прилучным, который хочет, чтобы их общий сын Тимофей жил с ним. Накануне прошло заседание, длившееся пять часов.

«Полный ад. Не желаю ни одной матери этого испытать»: Агата Муцениеце о судебных разбирательствах с Павлом Прилучным

«Я вчера ушла из зала суда абсолютно без сил, все что происходит это полный ад! Я не желаю ни одной матери испытать то, что испытала вчера я! Мне очень жаль, что мой сын должен пройти этот путь, но он сильный мальчик и обязательно справится, мы справимся вместе! Жестокость, с которой решает это все вторая сторона подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются вообще! Только личная выгода! Что тоже печально! Но я верю, что добро всегда побеждает зло! И я верю, что Бог все видит! Всем матерям нашей страны я посылаю лучики света и добра! Мамы сильные, мамы все могут!» – написала Агата.

Ранее Прилучный заявил, что у него есть компромат на бывшую жену, который он готов предоставить суду, чтобы забрать сына: «Хочет забрать его у Агаты. Дочка, мол, младше, пусть пока живёт с мамой. Паша даже готов предоставить суду какой-то компромат на Агату, мол, она далеко не образец морали», — говорил инсайдер.
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«Полный ад. Не желаю ни одной матери этого испытать»: Агата Муцениеце о судебных разбирательствах с Павлом Прилучным фотографии
«Полный ад. Не желаю ни одной матери этого испытать»: Агата Муцениеце о судебных разбирательствах с Павлом Прилучным фотографии
«Полный ад. Не желаю ни одной матери этого испытать»: Агата Муцениеце о судебных разбирательствах с Павлом Прилучным фотографии
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