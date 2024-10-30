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Ок, зумер: Проблемы нового поколения в чёрном зеркале сериалов

30 октября
2024 год

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30 октября 2024
30 октября состоялась премьера документального сериала «Близость. Поколение “Я”», который исследует мировой тренд на экологичные отношения, заданный зумерами – людьми, родившимся в период с 1997 по 2012 годы. В основе мировоззрения «нового поколения» – честный диалог о внутренних страхах, блоках, влиянии семейных и социальных паттернов, о которых важно говорить вслух «словами через рот», чтобы осознать их и проработать. Кино-театр.Ру вспоминает ярких представителей поколения из популярных сериалов последних 5 лет.

Ру Беннетт («Эйфория»)

Ок, зумер: Проблемы нового поколения в чёрном зеркале сериалов
фото: Кадр из сериала «Эйфория»

17-летняя Ру борется с зависимостью, депрессией, проблемами в отношениях и изо всех сил ищет свое место в мире, не скрывая боли. В отличие от предыдущих поколений зумеры открыто говорят о ментальных проблемах и травмах, поэтому история Ру откликается многим современным подросткам.

Фрейзер Уилсон («Мы те, кто мы есть»)

Ок, зумер: Проблемы нового поколения в чёрном зеркале сериалов
фото: Кадр со съёмок сериала «Мы те, кто мы есть»

Фрейзер Уилсон – американский подросток, вынужденный переехать вместе со своей мамой-военной на базу в Италию. На фоне марширующих по плацу десантников он вместе с новыми друзьями ищет ответы на волнующие школьников вопросы: кто они, чего и кого на самом деле хотят. Фрейзер свободен от стереотипов: он красит волосы в платиновый блонд, носит лак на ногтях и выбирает яркую одежду, с неприкрытым смущением и интересом исследуя окружающий мир.

Эмери и Харпер («Школа разбитых сердец»)

Ок, зумер: Проблемы нового поколения в чёрном зеркале сериалов
фото: Кадр из сериала «Школа разбитых сердец»

«Школа разбитых сердец» – перезапуск одноимённого австралийского шоу 1994 года о старшеклассниках, создавших карту, на которой отображены все сексуальные связи в школе. Главные героини Эмери и Харпер, ученицы школы, с детства были лучшими подругами. В один момент Харпер по неочевидным причинам отворачивается от подруги. Поддержать близкого человека ей не дает пережитая травма: разрыв Эмери и Харпер подчёркивает, как давление со стороны общества и неспособность справиться с внутренними переживаниями могут разрушить даже самые крепкие отношения, что также типично для поколения, живущего в условиях постоянной тревоги.

Алиса («Алиса не может ждать»)

Ок, зумер: Проблемы нового поколения в чёрном зеркале сериалов
фото: Кадр из сериала «Алиса не может ждать»

Российские зумеры сегодня выглядят так: бунтующие подростки, вызывающие раздражение и недоумение у старшего поколения. Когда главная героиня сериала Алиса узнаёт о неизлечимом диагнозе, она перестаёт быть удобной для окружающих и решает жить на полную катушку. Подростковый бунт Алисы становится ответом не только на её неизбежную слепоту, но и на «слепоту» её мамы, которая не желает признать проблему (отсутствие жизненных перспектив дочери) и погрузиться в реальные переживания ребенка.

Илья («Лэйт Найт Скул»)

Ок, зумер: Проблемы нового поколения в чёрном зеркале сериалов
фото: Кадр со съёмок сериала «Лэйт Найт Скул»

Старшеклассник Илья возвращается из лондонской школы обратно в Россию и с головой погружается в местные реалии подростковой жизни, где есть место и буллингу, и абьюзу, и сталкингу, и многому другому. Илья, не задумываясь, присоединяется к одноклассникам и создаёт скандальное шоу «Лэйт Найт Скул», в котором подростки обсуждают свои проблемы, записывая видео прямо в школьном спортивном зале. Та лёгкость, с которой Илья переносит реальные проблемы в онлайн-пространство, является характерной чертой поколения зумеров, так же, как и попытка вести внятный диалог на действительно волнующие подростков темы.

Смотрите «Близость. Поколение “Я”» с 30 октября в интернете.
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обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   31.10.2024 - 00:21
И только один на слуху, но смотреть не доводилось. Последний вообще никогда не слышала. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фильмы
Алиса не может ждатьБлизость. Поколение «Я»Лэйт Найт СкулМы те, кто мы естьШкола разбитых сердецЭйфория

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Ок, зумер: Проблемы нового поколения в чёрном зеркале сериалов фотографии
Ок, зумер: Проблемы нового поколения в чёрном зеркале сериалов фотографии
Ок, зумер: Проблемы нового поколения в чёрном зеркале сериалов фотографии
Ок, зумер: Проблемы нового поколения в чёрном зеркале сериалов фотографии
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