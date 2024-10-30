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Отдел кадров: Жанель Моне, Майки Мэдисон и Энн Хэтэуэй

30 октября
2024 год

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30 октября 2024
Октябрь подошёл к концу, а это значит, что пора снова провести ревизию модных съёмок с участием актёров. Итак, во второй половине октября на страницах глянца побывали Сирша Ронан, Хлоя Севиньи, Хью Грант, Кейт Бланшетт, Майки Мэдисон, Джош Хартнетт, Райли Кио, Жанель Моне, Уиллоу Смит, Энн Хэтэуэй и Ребекка Фергюсон.

Отдел кадров: Жанель Моне, Майки Мэдисон и Энн Хэтэуэй
фото: Сирша Ронан для Vogue British

Отдел кадров: Жанель Моне, Майки Мэдисон и Энн Хэтэуэй
фото: Хлоя Севиньи для Document Magazine

Отдел кадров: Жанель Моне, Майки Мэдисон и Энн Хэтэуэй

Отдел кадров: Жанель Моне, Майки Мэдисон и Энн Хэтэуэй
фото: Хью Грант для The New York Times

Отдел кадров: Жанель Моне, Майки Мэдисон и Энн Хэтэуэй
фото: Майки Мэдисон для The New York Times

Отдел кадров: Жанель Моне, Майки Мэдисон и Энн Хэтэуэй
фото: Джош Хартнетт для Hollywood Authentic

Отдел кадров: Жанель Моне, Майки Мэдисон и Энн Хэтэуэй
фото: Райли Кио для Harper’s Bazaar Australia

Отдел кадров: Жанель Моне, Майки Мэдисон и Энн Хэтэуэй
фото: Жанель Моне для The Hollywood Reporter

Отдел кадров: Жанель Моне, Майки Мэдисон и Энн Хэтэуэй
фото: Элла Пёрнелл для Hunger

Отдел кадров: Жанель Моне, Майки Мэдисон и Энн Хэтэуэй
фото: Джемма Артертон для Hunger

Отдел кадров: Жанель Моне, Майки Мэдисон и Энн Хэтэуэй
фото: Уиллоу Смит для Dazed Magazine

Отдел кадров: Жанель Моне, Майки Мэдисон и Энн Хэтэуэй
фото: Энн Хэтэуэй для Vogue France

Отдел кадров: Жанель Моне, Майки Мэдисон и Энн Хэтэуэй
фото: Ребекка Фергюсон для Elle Canada

Больше фотографий можно увидеть в нашей галерее.
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Отдел кадров: Жанель Моне, Майки Мэдисон и Энн Хэтэуэй фотографии
Отдел кадров: Жанель Моне, Майки Мэдисон и Энн Хэтэуэй фотографии
Отдел кадров: Жанель Моне, Майки Мэдисон и Энн Хэтэуэй фотографии
Отдел кадров: Жанель Моне, Майки Мэдисон и Энн Хэтэуэй фотографии
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