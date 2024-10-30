Отдел кадров: Жанель Моне, Майки Мэдисон и Энн Хэтэуэй

Октябрь подошёл к концу, а это значит, что пора снова провести ревизию модных съёмок с участием актёров. Итак, во второй половине октября на страницах глянца побывали Сирша Ронан
, Хлоя Севиньи
, Хью Грант
, Кейт Бланшетт
, Майки Мэдисон
, Джош Хартнетт
, Райли Кио
, Жанель Моне
, Уиллоу Смит
, Энн Хэтэуэй
и Ребекка Фергюсон
.
фото: Сирша Ронан для Vogue British
фото: Хлоя Севиньи для Document Magazine
фото: Хью Грант для The New York Times
фото: Майки Мэдисон для The New York Times
фото: Джош Хартнетт для Hollywood Authentic
фото: Райли Кио для Harper’s Bazaar Australia
фото: Жанель Моне для The Hollywood Reporter
фото: Элла Пёрнелл для Hunger
фото: Джемма Артертон для Hunger
фото: Уиллоу Смит для Dazed Magazine
фото: Энн Хэтэуэй для Vogue France
фото: Ребекка Фергюсон для Elle Canada
Больше фотографий можно увидеть в нашей галерее
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