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Максим Матвеев рассказал, как избавился от суеверия и ритуалов

30 октября
2024 год

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30 октября 2024

Максим Матвеев стал гостем шоу «ОК! На связи», где рассказал о том, как ему удалось избавиться от суеверных попыток договариваться со своими страхами с помощью ритуалов. Актёры — очень суеверный народ с целым списком непроизвольных протоколов на все случаи жизни. Они действительно готовы усесться на упавший листок с ролью, даже если он угодил в лужу. Вот и Максим ничем не отличался от коллег на заре своей карьеры.

«Я когда учился в Саратове, у меня был огромный ритуал за день до спектакля. Я не общался со своими домашними, роль клал под подушку, вставал с правой ноги, приходил за 3 часа до спектакля простоять в кулисе столбом. Это всё было основано на страхе: вдруг не получится?»

Максим Матвеев рассказал, как избавился от суеверия и ритуалов

Отлегло у Максима после переезда в Москву, где он, с одной стороны, увидел примеры отсутствия суеверия в артистической среде. А с другой стороны, стал свидетелем крайне абсурдного суеверного поведения москвичей и гостей столицы.

«А потом я переехал в Москву и увидел там педагогов, которые иначе относятся к своей профессии. Игоря Яковлевича Золотовицкого, у которого фонтан позитивной энергии, Олега Павловича Табакова, который относился к выходу на сцене легко и непосредственно. И для меня это было очень удивительно. И я подумал: значит, это возможно. А ещё как-то одна моя однокурсница рассказала: «Когда я поступала, я ехала в метро в Школу-студию МХАТ, и подумала: вот если сейчас вагон приедет и двери откроются прямо передо мной, значит, я поступлю». И я подумал: какая глупость, почему двери должны решать жизнь человека?

Максим Матвеев рассказал, как избавился от суеверия и ритуалов

А потом я как-то спустился в метро на «Площади Революции» и обалдел от количества народу. Очередь стояла как к каким-то святым мощам, но только это была очередь к собаке. Там, помните, статуя пограничника с собакой? И очередь на всю станцию — перед тем, как сесть в вагон, люди трут собаке нос и лапу, кто-то на ухо ей что-то шепчет. Я думаю: «Боже, что это? Почему моя жизнь должна зависеть от какой-то случайности, на которую я себя накручу?» И у меня сразу отлегло».
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Максим Матвеев рассказал, как избавился от суеверия и ритуалов фотографии
Максим Матвеев рассказал, как избавился от суеверия и ритуалов фотографии
Максим Матвеев рассказал, как избавился от суеверия и ритуалов фотографии
Максим Матвеев рассказал, как избавился от суеверия и ритуалов фотографии
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