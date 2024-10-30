СМИ: Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали помолвку

Издание "People"
, ссылаясь на "многочисленные источники", сообщает о расставании Зои Кравиц
и Ченнинга Татума
, чей роман начался на съёмках дебютного фильма Зои «Подай знак»
, премьера которого состоялась в августе.
В нескольких предпремьерных интервью Ченнинг и Зои тепло отзывались друг о друге, называя искусство языком своей любви. «Думаю, искусство — это то, что мы любим, и о чём мы любим говорить, и переживать это, поддерживая друг друга»
, — призналась Зои в интервью "People" в августе. Месяцем ранее Татум в интервью тому же "People" заявил, что творить вместе с тем, кого любишь — это то, что он бы посоветовал каждому. «Если вы задумываетесь о детях и женитьбе, идите и найдите со своим партнёром самый сложный творческий проект»
.
"People" обратился к представителям актёров за комментариями, но так их не получил. О возможных причинах расставания болтливые источники пока помалкивают,
но можно предположить, что с окончанием "творческого проекта" угасли и чувства артистов.
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