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СМИ: Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали помолвку

30 октября
2024 год

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30 октября 2024
Издание "People", ссылаясь на "многочисленные источники", сообщает о расставании Зои Кравиц и Ченнинга Татума, чей роман начался на съёмках дебютного фильма Зои «Подай знак», премьера которого состоялась в августе.

СМИ: Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали помолвку

В нескольких предпремьерных интервью Ченнинг и Зои тепло отзывались друг о друге, называя искусство языком своей любви. «Думаю, искусство — это то, что мы любим, и о чём мы любим говорить, и переживать это, поддерживая друг друга», — призналась Зои в интервью "People" в августе. Месяцем ранее Татум в интервью тому же "People" заявил, что творить вместе с тем, кого любишь — это то, что он бы посоветовал каждому. «Если вы задумываетесь о детях и женитьбе, идите и найдите со своим партнёром самый сложный творческий проект».

"People" обратился к представителям актёров за комментариями, но так их не получил. О возможных причинах расставания болтливые источники пока помалкивают, но можно предположить, что с окончанием "творческого проекта" угасли и чувства артистов.
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СМИ: Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали помолвку фотографии
СМИ: Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали помолвку фотографии
СМИ: Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали помолвку фотографии
СМИ: Ченнинг Татум и Зои Кравиц разорвали помолвку фотографии
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