Милла Йовович поделилась фотографиями с мамой Галиной Логиновой

Милла Йовович публично поздравила свою маму Галину Логинову с 74-летием, опубликовав в запретграме фотографии с празднования в японском ресторане. «С днём рождения мою потрясающую маму! Ты сделала всё, что было в твоих силах, чтобы вырастить меня и научить как ориентироваться в мире, и всему, что знаешь сама. Ты всегда была источником силы в нашей семьей и продолжаешь им быть. Я люблю тебя мамочка!»
Галина Логинова родилась, по разным сведениям, то ли в Туапсе, то ли в Днепропетровске, окончила ВГИК и снялась в дюжине картин, включая «Тени исчезают в полдень» и «Много шума из ничего». В 1975 году у них с мужем Богданом Йововичем родилась Милла.
фото: Богдан Йовович и Галина Логинова
фото: Галина с маленькой Миллой
Из-за преследований Богдана со стороны КГБ Логинова вслед за мужем уехала из СССР в 1980 и жила сначала в Лондоне, а потом в США. Быстро сообразив, что не выдержит конкуренции в Голливуде, Галина отказалась от идеи строить свою карьеру на новом месте и решила продвигать в шоу-бизнес свою дочь.
обсуждение >>