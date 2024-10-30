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Милла Йовович поделилась фотографиями с мамой Галиной Логиновой

30 октября
2024 год

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30 октября 2024
Милла Йовович публично поздравила свою маму Галину Логинову с 74-летием, опубликовав в запретграме фотографии с празднования в японском ресторане. «С днём рождения мою потрясающую маму! Ты сделала всё, что было в твоих силах, чтобы вырастить меня и научить как ориентироваться в мире, и всему, что знаешь сама. Ты всегда была источником силы в нашей семьей и продолжаешь им быть. Я люблю тебя мамочка!»

Милла Йовович поделилась фотографиями с мамой Галиной Логиновой

Милла Йовович поделилась фотографиями с мамой Галиной Логиновой

Галина Логинова родилась, по разным сведениям, то ли в Туапсе, то ли в Днепропетровске, окончила ВГИК и снялась в дюжине картин, включая «Тени исчезают в полдень» и «Много шума из ничего». В 1975 году у них с мужем Богданом Йововичем родилась Милла.

Милла Йовович поделилась фотографиями с мамой Галиной Логиновой
фото: Богдан Йовович и Галина Логинова

Милла Йовович поделилась фотографиями с мамой Галиной Логиновой
фото: Галина с маленькой Миллой

Из-за преследований Богдана со стороны КГБ Логинова вслед за мужем уехала из СССР в 1980 и жила сначала в Лондоне, а потом в США. Быстро сообразив, что не выдержит конкуренции в Голливуде, Галина отказалась от идеи строить свою карьеру на новом месте и решила продвигать в шоу-бизнес свою дочь.

Милла Йовович поделилась фотографиями с мамой Галиной Логиновой
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№ 1
Константин Пирайнен (Москва)   30.10.2024 - 13:20
Врут, небось, о преследовании КГБ. Просто захотели бежать в США и придумали повод. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Милла ЙововичГалина Логинова
фильмы
Много шума из ничегоТени исчезают в полдень

фотографии >>
Милла Йовович поделилась фотографиями с мамой Галиной Логиновой фотографии
Милла Йовович поделилась фотографиями с мамой Галиной Логиновой фотографии
Милла Йовович поделилась фотографиями с мамой Галиной Логиновой фотографии
Милла Йовович поделилась фотографиями с мамой Галиной Логиновой фотографии
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