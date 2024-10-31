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Нина Добрев выходит замуж за Шона Уайта

31 октября
2024 год

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31 октября 2024
35-летняя актриса Нина Добрев, знакомая зрителям по главной роли в сериале «Дневники вампира», выходит замуж за трёхкратного олимпийского чемпиона по сноуборду Шона Уайта. Фотографии с коленопреклоненным Уайтом актриса опубликовала в соцсетях, написав: «Покойся с миром, бойфренд, привет, жених».

Нина Добрев выходит замуж за Шона Уайта

Нина и Шон начали встречаться в 2019 году, и их чувства почти сразу прошли проверку совместным карантином. Шон планировал эффектную помолвку уже несколько месяцев. Сначала он хотел сделать предложение во время летнего отпуска, но Нину угораздило повредить колено. Потом Шон перенёс план на начало ноября, на который запланировала их совместная поезда в Кейптаун. Но подумал, что для Нины это будет слишком ожидаемо, а ему непременно хотелось преподнести ей сюрприз.

Нина Добрев выходит замуж за Шона Уайта

Поэтому он всё тщательно спланировал: спрятал заранее купленное помолвочное кольцо в гараже с инструментами, резонно предположив, что Нина никогда туда не заглянет. Затем арендовал ресторан, нанял флориста и фотографа. Но и этот план чуть было не сорвался, когда Нина, ссылаясь на плохое самочувствие, решила никуда не выходить из дома до поездки в Африку. Выманить её в ресторан Шону удалось с помощью поддельного приглашения на ужин c Анной Винтур (бессменный главред американского Vogue). 25 октября Нина приехала в ресторан, нервничая из-за того, что опаздывает. И была очень удивлена мёртвой тишиной и безлюдьем, царившим в ресторане. Потом она увидела единственных посетителей «мероприятия Vogue» — фотографа и Шона, стоящего под аркой из белых цветов.

Нина Добрев выходит замуж за Шона Уайта

Нина Добрев выходит замуж за Шона Уайта

Нина Добрев выходит замуж за Шона Уайта

«Я была в шоке. Я замерла и просто глазела на них», — рассказывает Нина в интервью Vogue. После того, как она приняла предложение, к паре присоединились друзья, и празднование помолвки с шампанским и икрой продлилось до самого утра. Несколько дней Шон и Нина держали новость в секрете от общественности, поделившись только с близким кругом друзей и родственников. Нина даже снимала кольцо, каждый раз выходя из дома. Но спустя неделю ей расхотелось расставаться со своими пятью каратами, и она обнародовала помолвку.
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Нина Добрев выходит замуж за Шона Уайта фотографии
Нина Добрев выходит замуж за Шона Уайта фотографии
Нина Добрев выходит замуж за Шона Уайта фотографии
Нина Добрев выходит замуж за Шона Уайта фотографии
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