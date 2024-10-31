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Владимир Селиванов заявил, что бывшая жена шантажирует его, вымогая деньги

31 октября
2024 год

Лайфстайл >>
31 октября 2024
Не только Агата Муцениеце и Павел Прилучный сражаются в войне за детей и алименты. Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов тоже, как и Прилучный, обратился в суд с иском об установлении места жительства своей семилетней дочери Евы, рождённой в браке с бывшей женой Викторией Маркиной. Сейчас актёр женат на Александре Колпаковой, с которой воспитывает троих детей.

Владимир Селиванов заявил, что бывшая жена шантажирует его, вымогая деньги

Во избежание ошибочных интерпретаций, Селиванов поспешил сам разъяснить ситуацию в соцсетях. «Я очень люблю всех своих детей, а их четверо. Я содержу их всех — от кружков до носков — и провожу с ними много времени. К сожалению со стороны моей бывшей супруги стали случаться некрасивые, опасные для психики ребёнка манипуляции. Не хочу говорить пр неё дурно, но звонки в любое время дня и ночи на тему «срочно перечисли денег, иначе дочь ты не увидишь» (и это в присутствии дочери), стали нормой. Также стало нормой транслировать свои запросы непосредственно через ребёнка: «папа, перечисли маме денег». И как я могу объяснить семилетнему ребёнку, что я даю достаточно денег маме, но она не использует их по назначению? И такое погружение ребёнка в вопросы, касающиеся взрослых людей, недопустимо в воспитании. Я хочу, чтобы ребёнок рос здоровым и любимым, а не был постоянным инструментов шантажа и манипуляций».

Владимир Селиванов заявил, что бывшая жена шантажирует его, вымогая деньги

Актёр уточнил, что в его планы не входит «отрывать ребёнка от матери»: «Определение места жительства не является основанием для препятствия общения дочери с матерью. Но только судебное решение может определить порядок общения». Также актёр уточнил, что первой иск подала бывшая жена, обратившись в Железногорский суд, где не проживают ни Селиванов, ни его дети. Поэтому актёр посчитал справедливым обратиться в суд Москвы, чтобы «дать возможность судье и органам опеки сделать выводы».
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Владимир Селиванов заявил, что бывшая жена шантажирует его, вымогая деньги фотографии
Владимир Селиванов заявил, что бывшая жена шантажирует его, вымогая деньги фотографии
Владимир Селиванов заявил, что бывшая жена шантажирует его, вымогая деньги фотографии
Владимир Селиванов заявил, что бывшая жена шантажирует его, вымогая деньги фотографии
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