Владимир Селиванов заявил, что бывшая жена шантажирует его, вымогая деньги

Не только Агата Муцениеце
и Павел Прилучный сражаются
в войне за детей и алименты. Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов
тоже, как и Прилучный, обратился в суд с иском об установлении места жительства своей семилетней дочери Евы, рождённой в браке с бывшей женой Викторией Маркиной
. Сейчас актёр женат на Александре Колпаковой
, с которой воспитывает троих детей.
Во избежание ошибочных интерпретаций, Селиванов поспешил сам разъяснить ситуацию в соцсетях. «Я очень люблю всех своих детей, а их четверо. Я содержу их всех — от кружков до носков — и провожу с ними много времени. К сожалению со стороны моей бывшей супруги стали случаться некрасивые, опасные для психики ребёнка манипуляции. Не хочу говорить пр неё дурно, но звонки в любое время дня и ночи на тему «срочно перечисли денег, иначе дочь ты не увидишь» (и это в присутствии дочери), стали нормой. Также стало нормой транслировать свои запросы непосредственно через ребёнка: «папа, перечисли маме денег». И как я могу объяснить семилетнему ребёнку, что я даю достаточно денег маме, но она не использует их по назначению? И такое погружение ребёнка в вопросы, касающиеся взрослых людей, недопустимо в воспитании. Я хочу, чтобы ребёнок рос здоровым и любимым, а не был постоянным инструментов шантажа и манипуляций».
Актёр уточнил, что в его планы не входит «отрывать ребёнка от матери»: «Определение места жительства не является основанием для препятствия общения дочери с матерью. Но только судебное решение может определить порядок общения».
Также актёр уточнил, что первой иск подала бывшая жена, обратившись в Железногорский суд, где не проживают ни Селиванов, ни его дети. Поэтому актёр посчитал справедливым обратиться в суд Москвы, чтобы «дать возможность судье и органам опеки сделать выводы»
.
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