Милли Бобби Браун и сын Джона Бон Джови сыграли свадьбу в Тоскане

Актриса сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун
и Джейк Бон Джови
, сын рок-музыканта Джона Бон Джови
, сыграли свадьбу в Италии. Пара поженилась ещё в мае
, но на церемонии присутствовали только члены семьи и самые близкие друзья. А в прошлом месяце молодожёны устроили в Тоскане официальную свадебную церемонию.
Милли и Джейк познакомились в соцсетях и долгое время просто поддерживали дружбу. Об их романе стало известно в 2021 году, когда они вместе появились на премии BAFTA. А в апреле 2023 года пара объявила о помолвке.
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