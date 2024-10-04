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Милли Бобби Браун и сын Джона Бон Джови сыграли свадьбу в Тоскане

4 октября
2024 год

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4 октября 2024
Актриса сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови, сын рок-музыканта Джона Бон Джови, сыграли свадьбу в Италии. Пара поженилась ещё в мае, но на церемонии присутствовали только члены семьи и самые близкие друзья. А в прошлом месяце молодожёны устроили в Тоскане официальную свадебную церемонию.

Милли Бобби Браун и сын Джона Бон Джови сыграли свадьбу в Тоскане

Милли Бобби Браун и сын Джона Бон Джови сыграли свадьбу в Тоскане

Милли Бобби Браун и сын Джона Бон Джови сыграли свадьбу в Тоскане

Милли Бобби Браун и сын Джона Бон Джови сыграли свадьбу в Тоскане

Милли Бобби Браун и сын Джона Бон Джови сыграли свадьбу в Тоскане

Милли Бобби Браун и сын Джона Бон Джови сыграли свадьбу в Тоскане

Милли и Джейк познакомились в соцсетях и долгое время просто поддерживали дружбу. Об их романе стало известно в 2021 году, когда они вместе появились на премии BAFTA. А в апреле 2023 года пара объявила о помолвке.
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