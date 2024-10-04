«Купаюсь в мужском внимании и наслаждаюсь этим»: Агата Муцениеце о преимуществах зрелости

Агата Муцениеце
недавно стала лицом бренда Familia, по случаю чего дала интервью изданию «Hello!»
, в котором рассказала о своём отношении к зрелому возрасту и старению. 35-летняя актриса призналась, что редко красится в обычной жизни и собственным примером старается снизить градус эйджизма в обществе.
«В обычной жизни я редко крашусь — и не скрываю этого, наоборот, подчеркиваю. Сейчас снимаюсь в двух проектах и прошу гримёров оставить моё лицо максимально нетронутым — так взгляд выглядит чище, а эмоции ярче. Кто вообще сказал, что женщина должна постоянно рисовать себе губы, глаза, брови, скулы? Я поддерживаю естественность и хотела бы снизить градус эйджизма в обществе. Люди слишком зациклены на возрасте, женщин нередко осуждают, по сути, за то, что они стареют. Мне пишут: «Как ты изменилась со времен выхода сериала «Закрытая школа». Да ребята, сериал шел 13 лет назад, я повзрослела — и это нормально! В общем, я готова к тому, что в меня полетят шишки, но если мой пример поможет кому-то встать на путь естественной красоты, буду счастлива».
«А главное, я наконец стала самостоятельной единицей — это то, о чем давно мечтала. У меня двое взрослых детей, поэтому мне никто не капает на мозг фразами «а часики уже тикают». И конечно, отмечаю тот факт, что нравлюсь мужчинам от 20… и старше. У меня сейчас на руках все козыри, поэтому могу делать все что захочу»
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Участие в постановке «Абсолютно другая нага» кабаре Сrave, где Агата заменила Екатерину Варнаву
, помогло актрисе раскрепоститься и расцвести. «Я стала намного смелее в материале, могу сказать, что он раскрыл во мне сексуальность. Будто последние годы она спала во мне, а Crave её разбудил. Я расцвела. Никогда не считала себя эталонной красавицей, но всегда знала, что во мне есть сильная женская энергия. В какой-то момент стала этого стесняться и закопала её в себе. А сейчас она вышла наружу, и я купаюсь в мужском внимании и наслаждаюсь этим»
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