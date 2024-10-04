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«Надышал на пять треков»: Марк Эйдельштейн выпустил дебютный альбом

4 октября
2024 год

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4 октября 2024
19 сентября в онлайн-кинотеатре Premier состоялась премьера сериала «Фарма», в котором Марк Эйдельштейн играет подростка с тяжёлым заболеванием. Прикованный к инвалидной коляске Антон мотается с семьёй по казённым инстанциям в надежде выбить из чиновников субсидии на дорогостоящее лекарство. Шансы на помощь ничтожно малы, поэтому Антон по-своему готовится к смерти, сочиняя иронично-пессимистичный рэп.

«Надышал на пять треков»: Марк Эйдельштейн выпустил дебютный альбом

Музыка в сериале несёт не фоновый, а сюжетообразующий характер, поэтому специально для сериала был записан оригинальный саундтрек, в который вошли треки, исполненные Марком Эйдельштейном и Дарьей Руденок. К слову, в сочинении лирики актёр также поучаствовал, поработав в соавторстве с Григорием Мильштейном.



Чтобы два раза не вставать, Марк приурочил к выходу саундтрека релиз сольного EP «вечная искренность», записанного под псевдонимом Марк Э. «У моего героя в «Фарме» кончается воздух. Боюсь, что у меня он тоже когда-нибудь закончится. Поэтому, я надышал на пять треков чтобы, если кому-нибудь это окажется нужно, от меня осталась баночка с воздухом. Моя вечная искренность», — пошутил актёр.
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«Надышал на пять треков»: Марк Эйдельштейн выпустил дебютный альбом фотографии
«Надышал на пять треков»: Марк Эйдельштейн выпустил дебютный альбом фотографии
«Надышал на пять треков»: Марк Эйдельштейн выпустил дебютный альбом фотографии
«Надышал на пять треков»: Марк Эйдельштейн выпустил дебютный альбом фотографии
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