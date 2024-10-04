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«Чтобы сыграть американку, нужно изменить менталитет»: Наталья Андрейченко об отсутствии успеха в США

4 октября
2024 год

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4 октября 2024
В конце сентября в продажу вышла книга Натальи Андрейченко «Откровение», которую актриса написала за 40 дней. В интервью изданию «Hello!» актриса призналась, что книга удалась лишь со второй попытки.

«Чтобы сыграть американку, нужно изменить менталитет»: Наталья Андрейченко об отсутствии успеха в США

«Много лет издательство АСТ предлагало мне заняться книгой, много лет я отказывалась, но однажды решилась рискнуть. Мне выдали изумительного редактора, я по четыре часа в день диктовала — и получился отличный текст. Но я поняла, что этот текст точно не выйдет. Почему? Потому что в нём идеальный язык, в нём есть всё, о чем я говорила, но… совершенно нет Наташи. Есть умная женщина, которая даёт интервью, но нет ничего живого… Поэтому пробный текст так и остался пробным».

А через некоторое время актриса обнаружила в своём смартфоне функцию «диктофон» и стала записывать себя: «Оказывается, мне никто не нужен, могу сама! Я стала надиктовывать, и вся книга — это только мои слова. Более 200 аудио по полчаса».

«Чтобы сыграть американку, нужно изменить менталитет»: Наталья Андрейченко об отсутствии успеха в США
фото: Наталья Андрейченко и Максимилиан Шелл

В 1991 году актриса уехала в Америку с мужем Максимилианом Шеллом, где активно учила не только язык, но и брала уроки по вокалу, актёрскому мастерству и джазовым танцам. И несмотря на успехи, Наталье, как и другим российским актёрам, так и не удалось покорить Голливуд. Причина, по мнению Натальи, в не готовности изменить свой менталитет.

«Помню встречу с педагогом по вокалу Джули Адамс — она была строга и до боли откровенна, но эта откровенность была мне нужна. «Вы говорите, что вы поете? Но вы же дышите от галстука, вы же не умеете дышать диафрагмой!» И я часами на ее занятиях лежала на полу и училась дышать… Именно она мне сказала: Language is an attitude, язык — это отношение, это философия. Чтобы сыграть американку, нужно изменить свой менталитет, нужно изменить себя всю. То есть нужно себя сломать — а каждый ли русский актер на это готов? Я была не готова — именно поэтому, работая над языком, стремилась сохранить свою философию жизни. И играть не американок, а, допустим, немок, полячек, француженок…»

«Чтобы сыграть американку, нужно изменить менталитет»: Наталья Андрейченко об отсутствии успеха в США

Поняв, что мир, в котором «люди — зомби, и они постоянно играют какие-то (чужие!) роли и притворяются богатыми и сильными» ей не подходит, Наталья решила всё бросить и в 1999 году вернулась в Россию. «Я решила выбраться из этих пут, найти себя, быть счастливой, настоящей изнутри, захотела быть свободной, захотела быть. Я была доведена до такой степени безумия, что этот выход был спасением… Нашла учителя йоги — ученицу знаменитого мексиканского духовного учителя и писателя Мигеля Руиса, стала ездить в Тибет три раза в год — и у меня началась совершенно другая жизнь. И по-другому быть не могло… Первая клиническая смерть — когда мне было 24 года, вторая — в 1993 году, они сделали меня другой. В голове нет кнопки Delete, но мы можем полученную информацию игнорировать — и я игнорировала её достаточно долго. А вот тогда, в 1998 году, сидя на диване в своём доме в США, я её вдруг «достала» и осознала: хочу жить, не играя какие-то роли. И пошла дорогой сердца».
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«Чтобы сыграть американку, нужно изменить менталитет»: Наталья Андрейченко об отсутствии успеха в США фотографии
«Чтобы сыграть американку, нужно изменить менталитет»: Наталья Андрейченко об отсутствии успеха в США фотографии
«Чтобы сыграть американку, нужно изменить менталитет»: Наталья Андрейченко об отсутствии успеха в США фотографии
«Чтобы сыграть американку, нужно изменить менталитет»: Наталья Андрейченко об отсутствии успеха в США фотографии
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