Юлия Снигирь снялась в рекламной кампании бренда Marc O'Polo

Юлия Снигирь
приняла участие в съёмках новой осенне-зимней коллекции бренда Marc O'Polo в России. Спецпроект с актрисой опубликовало издание The Blueprint
.
«Я тонкокожий человек, чувствующий вибрации других людей, остро воспринимающий несправедливость и страдающий от этого, но это дает мне очень много в профессии. А еще не позволяет зачерстветь. Всегда помню, что я просто девочка Юля из маленького города, которая когда-то стеснялась своей одежды. Могла бы компенсировать эти комплексы, активно окружая себя дорогими вещами, но, к счастью, этого не случилось. Вещи дополняют меня, а не определяют: сегодня чувствую себя на 100% собой в кожаном пиджаке, а завтра — в шелковой блузе.
Но есть вещь, которая меня очень характеризует. Недавно в Париже купила забавные ботинки, как будто позаимствованные у бабушки, но потрясающе удобные, сшитые вручную из тончайшей мягкой кожи, с квадратным мысом и невысоким толстым каблуком. Важно оставаться собой в любом образе: принимать себя, уважать собственную индивидуальность. Как сказала Йоко Оно, вы меняете мир, будучи самими собой»
, — рассказала Юлия.
В новом сезоне бренд уделил особое внимание тканям: кашемир, вискоза, органический хлопок, долговечный деним, а также материалы из биоразлагаемого целлюлозного волокна.
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