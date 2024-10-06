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Юлия Снигирь снялась в рекламной кампании бренда Marc O'Polo

6 октября
2024 год

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6 октября 2024
Юлия Снигирь приняла участие в съёмках новой осенне-зимней коллекции бренда Marc O'Polo в России. Спецпроект с актрисой опубликовало издание The Blueprint.

Юлия Снигирь снялась в рекламной кампании бренда Marc O'Polo

«Я тонкокожий человек, чувствующий вибрации других людей, остро воспринимающий несправедливость и страдающий от этого, но это дает мне очень много в профессии. А еще не позволяет зачерстветь. Всегда помню, что я просто девочка Юля из маленького города, которая когда-то стеснялась своей одежды. Могла бы компенсировать эти комплексы, активно окружая себя дорогими вещами, но, к счастью, этого не случилось. Вещи дополняют меня, а не определяют: сегодня чувствую себя на 100% собой в кожаном пиджаке, а завтра — в шелковой блузе.

Юлия Снигирь снялась в рекламной кампании бренда Marc O'Polo

Но есть вещь, которая меня очень характеризует. Недавно в Париже купила забавные ботинки, как будто позаимствованные у бабушки, но потрясающе удобные, сшитые вручную из тончайшей мягкой кожи, с квадратным мысом и невысоким толстым каблуком. Важно оставаться собой в любом образе: принимать себя, уважать собственную индивидуальность. Как сказала Йоко Оно, вы меняете мир, будучи самими собой», — рассказала Юлия.

Юлия Снигирь снялась в рекламной кампании бренда Marc O'Polo

В новом сезоне бренд уделил особое внимание тканям: кашемир, вискоза, органический хлопок, долговечный деним, а также материалы из биоразлагаемого целлюлозного волокна.
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Юлия Снигирь снялась в рекламной кампании бренда Marc O'Polo фотографии
Юлия Снигирь снялась в рекламной кампании бренда Marc O'Polo фотографии
Юлия Снигирь снялась в рекламной кампании бренда Marc O'Polo фотографии
Юлия Снигирь снялась в рекламной кампании бренда Marc O'Polo фотографии
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