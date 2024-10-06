У Марии Луговой и Сергея Лавыгина родился сын

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Мы поговорили с создателями аниме, покорившего Каннский кинофестиваль

«У анимации много влияния сегодня»: режиссеры фильма «Кот-призрак Андзу» — о вечном лете и новых приемах

Линейку премьер пополнили сериалы «Первый день счастливой жизни», «Рыбка золотая», «Жена пациента Потапова», «Седьмое небо» и «На двоих не делится»

На «Dомашнем» покажут мелодрамы с Натальей Бергер и Прохором Дубравиным

Милли Бобби Браун и сын Джона Бон Джови сыграли свадьбу в Тоскане

Ремейк «проклятого» фэнтези-боевика — с Биллом Скарсгардом в роли зомби-мстителя

Евгений Цыганов и Елена Морозова сыграют в новой версии спектакля о слепоглухих людях

«Конченая»: Соскучились по мне?

Актриса отказалась от амбиций на пике своего успеха

«Чтобы сыграть американку, нужно изменить менталитет»: Наталья Андрейченко об отсутствии успеха в США

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Индустрия выросла на 20%, а Наруто встречает черепашек-ниндзя: главные новости аниме за неделю

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