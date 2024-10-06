У Марии Луговой и Сергея Лавыгина родился сын

5 октября Мария Луговая и Сергей Лавыгин вновь стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Андрей. Об этом артисты рассказали в социальных сетях, опубликовав первые фотографии из роддома.
«Андрюша», — подписала снимок, на котором запечатлена ладошка малыша, актриса. Ранее Мария признавалась, что беременность оказалась для неё полной неожиданностью. На тот момент она только перестала кормить грудью дочь Марту и предвкушала приятные дела, надолго отложенные из-за материнских забот — поход к косметологу, шопинг, встречи с подругами. Но всё сложилось иначе: Мария узнала о том, что вновь ждёт ребёнка. На ранней стадии беременности врачи говорили артистке, что она ждёт девочку, однако позднее стало известно, что будущий ребёнок – мальчик.
фото: Сергей Лавыгин и Мария Луговая с детьми Фёдором и Мартой
Луговая и Лавыгин поженились в 2020 году. А в 2022 Мария впервые стала мамой. У Лавыгина также есть сын Фёдор от коллеги Анны Бегуновой, с которой он поддерживает дружеские отношения после расставания. Мальчик родился в 2016 году.
обсуждение >>