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У Марии Луговой и Сергея Лавыгина родился сын

6 октября
2024 год

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6 октября 2024
5 октября Мария Луговая и Сергей Лавыгин вновь стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Андрей. Об этом артисты рассказали в социальных сетях, опубликовав первые фотографии из роддома.

У Марии Луговой и Сергея Лавыгина родился сын

«Андрюша», — подписала снимок, на котором запечатлена ладошка малыша, актриса. Ранее Мария признавалась, что беременность оказалась для неё полной неожиданностью. На тот момент она только перестала кормить грудью дочь Марту и предвкушала приятные дела, надолго отложенные из-за материнских забот — поход к косметологу, шопинг, встречи с подругами. Но всё сложилось иначе: Мария узнала о том, что вновь ждёт ребёнка. На ранней стадии беременности врачи говорили артистке, что она ждёт девочку, однако позднее стало известно, что будущий ребёнок – мальчик.

У Марии Луговой и Сергея Лавыгина родился сын
фото: Сергей Лавыгин и Мария Луговая с детьми Фёдором и Мартой

Луговая и Лавыгин поженились в 2020 году. А в 2022 Мария впервые стала мамой. У Лавыгина также есть сын Фёдор от коллеги Анны Бегуновой, с которой он поддерживает дружеские отношения после расставания. Мальчик родился в 2016 году.
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№ 1
Викк   7.10.2024 - 01:04
Это здорово! Счастья и здоровья малышу и родителям! читать далее>>
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У Марии Луговой и Сергея Лавыгина родился сын фотографии
У Марии Луговой и Сергея Лавыгина родился сын фотографии
У Марии Луговой и Сергея Лавыгина родился сын фотографии
У Марии Луговой и Сергея Лавыгина родился сын фотографии
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