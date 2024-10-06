«Аня никогда не была простой девочкой»: Юлия Пересильд о воспитании дочери

Юлия Пересильд
вместе с 15-летней дочерью Анной
стали гостьями бранча в рамках международного фестиваля «Кинобраво». В беседе с изданием StarHit
актриса рассказала, как на её дочь повлияла слава после выхода сериала «Слово пацана»
, а сама Анна призналась, что работа у неё сейчас на первом месте.
«У меня сейчас в работе мюзикл «Алиса в стране чудес», главная роль. Репетиций много, безусловно, усталость есть. Сплю, стараюсь. Но когда ты вдохновлён проектом, то готов вкладываться в него на 1000 и 1%, и уже потом пытаешься успеть другие вещи — типа школы и музыкальной школы. Работа у меня сейчас на первом месте
», – рассказала Пересильд-младшая.
Юлия тщательно следит за тем, чтобы дочь избежала звёздной болезни и считает, что Анна хорошо справляется: «Аня никогда не была простой девочкой, она ей не родилась изначально. Это я — простая девочка всё-таки. Аня же всегда больше видела, больше слышала, больше знала, чем её сверстники в определенную единицу времени. Повлияла ли как-то на неё слава? Мы много работаем, чтобы этого не произошло. Это большой труд — её в первую очередь. Для этого надо читать много книг, смотреть много кино и слушать очень внимательно истории взрослых коллег, которые делятся опытом на кухне, чтобы не сойти с ума. Это правда тяжело, кроме шуток. Она хорошо справляется, она молодец!»
.
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