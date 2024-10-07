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Маяк: Дарья Екамасова, Антон Пампушный и Владимир Мишуков

7 октября
2024 год

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7 октября 2024
5 октября в Геленджике стартовал фестиваль актуального российского кино «Маяк», фильмом открытия на котором стала американская мелодрама «Анора», забравшая «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. В основном конкурсе фестиваля участвуют 9 фильмов, большинство из которых дебюты. В состав жюри основного конкурса в этом году вошли Любовь Мульменко и Владимир Мишуков, а среди судей короткого метра - Михаил Местецкий и Дарья Савельева.

Маяк: Дарья Екамасова, Антон Пампушный и Владимир Мишуков
фото: Любовь Мульменко

Маяк: Дарья Екамасова, Антон Пампушный и Владимир Мишуков
фото: Владимир Мишуков

Маяк: Дарья Екамасова, Антон Пампушный и Владимир Мишуков
фото: Михаил Местецкий

Маяк: Дарья Екамасова, Антон Пампушный и Владимир Мишуков
фото: Дарья Екамасова

Церемонию открытия вела Дарья Екамасова, а среди гостей вечера в плотном потоке журналистов мелькали Евгения Громова, Алексей Попогребский, Дарья Харченко, Илья Виногорский и Антон Пампушный.

Маяк: Дарья Екамасова, Антон Пампушный и Владимир Мишуков
фото: Андрей Золотарёв, Александр Робак и Игорь Мишин

Маяк: Дарья Екамасова, Антон Пампушный и Владимир Мишуков
фото: Евгения Громова

Маяк: Дарья Екамасова, Антон Пампушный и Владимир Мишуков
фото: Илья Виногорский

Маяк: Дарья Екамасова, Антон Пампушный и Владимир Мишуков
фото: Алексей Попогребский

Маяк: Дарья Екамасова, Антон Пампушный и Владимир Мишуков
фото: Антон Пампушный

Маяк: Дарья Екамасова, Антон Пампушный и Владимир Мишуков
фото: Дарья Харченко

Маяк: Дарья Екамасова, Антон Пампушный и Владимир Мишуков
фото: Павел Лунгин

Маяк: Дарья Екамасова, Антон Пампушный и Владимир Мишуков
фото: Инга Шепелева и Жан Просянов
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Маяк: Дарья Екамасова, Антон Пампушный и Владимир Мишуков фотографии
Маяк: Дарья Екамасова, Антон Пампушный и Владимир Мишуков фотографии
Маяк: Дарья Екамасова, Антон Пампушный и Владимир Мишуков фотографии
Маяк: Дарья Екамасова, Антон Пампушный и Владимир Мишуков фотографии
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