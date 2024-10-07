Маяк: Дарья Екамасова, Антон Пампушный и Владимир Мишуков

5 октября в Геленджике стартовал фестиваль актуального российского кино «Маяк», фильмом открытия
на котором стала американская мелодрама «Анора»
, забравшая «Золотую пальмовую ветвь»
в Каннах. В основном конкурсе фестиваля участвуют 9 фильмов, большинство из которых дебюты. В состав жюри основного конкурса в этом году вошли Любовь Мульменко
и Владимир Мишуков
, а среди судей короткого метра - Михаил Местецкий
и Дарья Савельева
.
фото: Любовь Мульменко
фото: Владимир Мишуков
фото: Михаил Местецкий
фото: Дарья Екамасова
Церемонию открытия вела Дарья Екамасова
, а среди гостей вечера в плотном потоке журналистов мелькали Евгения Громова
, Алексей Попогребский
, Дарья Харченко
, Илья Виногорский
и Антон Пампушный
.
фото: Андрей Золотарёв, Александр Робак и Игорь Мишин
фото: Евгения Громова
фото: Илья Виногорский
фото: Алексей Попогребский
фото: Антон Пампушный
фото: Дарья Харченко
фото: Павел Лунгин фото: Инга Шепелева и Жан Просянов
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