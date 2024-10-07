Холли Бэйли рассталась с бойфрендом через несколько месяцев после рождения сына

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Новости кино Энн Хэтэуэй напишет третий том «Дневников принцессы» Продолжение популярной фэнтези-комедии нулевых снимет Адель Лим

Спутник телезрителя «Конченая»: Соскучились по мне? 4 октября, 22:55, Кино ТВ

Интервью Екатерина Новокрещенова: «Мечтаю сыграть Лилю Брик, Масяню и Лолиту Набокова» Звезда «Непослушников» и Искра из «Подростков в космосе» — о новой роли и актёрских мечтах

Лайфстайл «Чтобы сыграть американку, нужно изменить менталитет»: Наталья Андрейченко об отсутствии успеха в США Актриса отказалась от амбиций на пике своего успеха

Новости кино На «Dомашнем» покажут мелодрамы с Натальей Бергер и Прохором Дубравиным Линейку премьер пополнили сериалы «Первый день счастливой жизни», «Рыбка золотая», «Жена пациента Потапова», «Седьмое небо» и «На двоих не делится»

Новости театра Евгений Цыганов и Елена Морозова сыграют в новой версии спектакля о слепоглухих людях Премьера постановки «Прикасаемые 3.0» состоится 11 октября

Лайфстайл «Надышал на пять треков»: Марк Эйдельштейн выпустил дебютный альбом Актёр также записал саундтрек к сериалу «Фарма»