Холли Бэйли рассталась с бойфрендом через несколько месяцев после рождения сына

Звезда фильма «Русалочка» Холли Бэйли
и её возлюбленный, рэпер DDG, расстались спустя три года отношений. В декабре прошлого года у пары родился сын Хало. О расставании 26-летний артист сообщил в запретграме.
«После долгих размышлений и душевных разговоров мы с Холли решили разойтись. Это решение далось нам нелегко, но мы уверены, что это лучший путь для нас обоих. Несмотря на перемены в наших отношениях, наша любовь друг к другу остаётся глубокой и настоящей»
, — написал рэпер. 24-летняя актриса пока не комментировала расставание. Ещё две недели назад пара выходила в свет вместе с сыном.
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