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Холли Бэйли рассталась с бойфрендом через несколько месяцев после рождения сына

7 октября
2024 год

Лайфстайл >>
7 октября 2024
Звезда фильма «Русалочка» Холли Бэйли и её возлюбленный, рэпер DDG, расстались спустя три года отношений. В декабре прошлого года у пары родился сын Хало. О расставании 26-летний артист сообщил в запретграме.

Холли Бэйли рассталась с бойфрендом через несколько месяцев после рождения сына

«После долгих размышлений и душевных разговоров мы с Холли решили разойтись. Это решение далось нам нелегко, но мы уверены, что это лучший путь для нас обоих. Несмотря на перемены в наших отношениях, наша любовь друг к другу остаётся глубокой и настоящей», — написал рэпер. 24-летняя актриса пока не комментировала расставание. Ещё две недели назад пара выходила в свет вместе с сыном.

Холли Бэйли рассталась с бойфрендом через несколько месяцев после рождения сына
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Холли Бэйли рассталась с бойфрендом через несколько месяцев после рождения сына фотографии
Холли Бэйли рассталась с бойфрендом через несколько месяцев после рождения сына фотографии
Холли Бэйли рассталась с бойфрендом через несколько месяцев после рождения сына фотографии
Холли Бэйли рассталась с бойфрендом через несколько месяцев после рождения сына фотографии
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