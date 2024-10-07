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«Я рада, что он больше не страдает»: Мадонна простилась с младшим братом

7 октября
2024 год

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7 октября 2024
Мадонна простилась с младшим братом Кристофером Чикконе, который ушёл из жизни в возрасте 63 лет после продолжительной борьбы с раком. Артистка опубликовала архивные фотографии и написала прощальные слова.

«Я рада, что он больше не страдает»: Мадонна простилась с младшим братом

«Моего брата Кристофера больше нет. Он был самым близким мне человеком на протяжении многих лет. Трудно объяснить нашу связь, но она выросла из понимания того, что мы были другими, и общество будет усложнять нам жизнь за то, что мы не следуем общепринятым нормам. Мы взялись за руки и танцевали сквозь хаос нашего детства. На самом деле, танец был тем самым супер-клеем, который держал нас вместе. Мы поглощали искусство, музыку и кино как голодные звери — мы были в эпицентре всего этого, когда оно взрывалось. Мы танцевали сквозь хаос эпидемии СПИДа. Мы ходили на похороны, мы плакали, и мы снова шли танцевать», – написала Мадонна.

«Я рада, что он больше не страдает»: Мадонна простилась с младшим братом

Она также отметила, что брат был рядом с ней с самого начала её карьеры. Кристофер выступал с ней в качестве артиста подтанцовки, потом был креативным директором нескольких туров, а позже стал художником и дизайнером интерьеров. После того, как Мадонна не позволила брату быть директором её очередного тура, отношения между ними испортились. В 2008 году Кристофер выпустил книгу под названием «Жизнь с моей сестрой Мадонной», в которой выдвинул множество обвинений в её адрес. Певица не читала книгу, но была расстроена тем, что он хотел заработать на её имени. Болезнь Кристофера помогла им помириться.

«Я рада, что он больше не страдает»: Мадонна простилась с младшим братом

«Мы танцевали вместе на сцене в начале моей карьеры, а позже он стал креативным директором многих туров. Когда дело касалось вкуса, мой брат был Папой Римским — и чтобы получить его одобрение, надо было поцеловать кольцо. Мы бросали вызов Римско-католической церкви, полиции, «моральному большинству» и всем властям, которые вставали на пути художественной свободы! Мой брат был рядом со мной. Он был художником, поэтом и провидцем. У него был безупречный вкус и острый язык, который он порой использовал против меня, но я всегда его прощала.

«Я рада, что он больше не страдает»: Мадонна простилась с младшим братом

Последние несколько лет были непростыми. Мы не общались какое-то время, но когда мой брат заболел, мы снова нашли путь друг к другу. Я сделала всё, что могла, чтобы продлить его жизнь как можно дольше. Он испытывал столько боли в конце... Но снова мы взялись за руки, закрыли глаза и танцевали. Вместе. Я рада, что он больше не страдает. Таких, как он, больше не будет. Я знаю, что он где-то танцует».

Мадонна родилась в многодетной католической семье в маленьком городе штата Мичиган. Она была третьим ребёнком из шести детей. Её мать, также по имени Мадонна, умерла от рака, когда будущей певице было всего пять лет. Старший брат певицы, Энтони Чикконе, умер в феврале прошлого года в возрасте 67 лет. В конце сентября этого года не стало мачехи певицы — 81-летней Джоан Чикконе.
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«Я рада, что он больше не страдает»: Мадонна простилась с младшим братом фотографии
«Я рада, что он больше не страдает»: Мадонна простилась с младшим братом фотографии
«Я рада, что он больше не страдает»: Мадонна простилась с младшим братом фотографии
«Я рада, что он больше не страдает»: Мадонна простилась с младшим братом фотографии
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