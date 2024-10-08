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«Около 10 вечера я сажусь за сериал и до 4 утра я ем»: Мария Шумакова призналась, что страдала от обжорства

8 октября
2024 год

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8 октября 2024
Полгода назад Мария Шумакова впервые стала мамой и с тех пор она активно приходит в форму. А на днях актриса призналась, что с детства страдала от обжорства – она могла есть без остановки ночью на протяжении нескольких часов. Но теперь этот период позади.

«Около 10 вечера я сажусь за сериал и до 4 утра я ем»: Мария Шумакова призналась, что страдала от обжорства

«Конечно же, расстройство пищевого поведения серьёзный вопрос. И если у вас такая проблема есть, то лучше обратиться к специалисту. Но делюсь своим жизненным опытом, возможно, будет ценно. 2020 год, ношу одежду размера S, но дважды в неделю, стабильно, объедаюсь по ночам. Около 10 вечера я сажусь за сериал и до 4 утра я ем. В ход идёт коробка конфет, грамм 200-300 сыра, 3-4 круассана, салями, мороженое и потом опять по кругу, в той же последовательности. Я до сих пор удивляюсь, как в меня помещалось столько еды. Обычно получалось на тысяч 4-5 калорий, но был рекорд 8 тысяч. Конечно, этот период был пик отчаяния. Но с детства, лет с 10, со мной случались вот такие приступы обжорства, когда за раз легко могла умять несколько тысяч калорий».

«Около 10 вечера я сажусь за сериал и до 4 утра я ем»: Мария Шумакова призналась, что страдала от обжорства

Актриса призналась, что избавиться от расстройства ей помогла работа с психологом: «Я работала с психологом над другим запросом. Но порядок в голове, любовь к себе, а главное – дорогой сердцу партнёр помогли справиться раз и навсегда (надеюсь) с приступами обжорства. После того момента, когда я вслух призналась, что такая проблема есть, и почувствовала, что меня любят и такой, несовершенной – меня отпустило.  Конечно, я сейчас могу съесть лишнее. Но это из серии съесть пасту, заесть тортиком. Но вот таких лавин поглощения, ура больше не случалось. Думаю все от грусти, от одиночества, от того, что тебя «не видят». Любовь лечит. Все просто», – написала актриса.
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«Около 10 вечера я сажусь за сериал и до 4 утра я ем»: Мария Шумакова призналась, что страдала от обжорства фотографии
«Около 10 вечера я сажусь за сериал и до 4 утра я ем»: Мария Шумакова призналась, что страдала от обжорства фотографии
«Около 10 вечера я сажусь за сериал и до 4 утра я ем»: Мария Шумакова призналась, что страдала от обжорства фотографии
«Около 10 вечера я сажусь за сериал и до 4 утра я ем»: Мария Шумакова призналась, что страдала от обжорства фотографии
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