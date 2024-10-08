Увози за сто морей: Сергей Жуков, Валентина Ляпина и Юлия Хлынина

Энн Хэтэуэй напишет третий том «Дневников принцессы»
Продолжение популярной фэнтези-комедии нулевых снимет Адель Лим
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Вчера в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера музыкального блокбастера «Руки Вверх!» о творческому пути Сергея Жукова и истории становления легендарной одноимённой группы. Среди гостей премьеры были Ксения Бородина, Юлия Хлынина, Валентина Ляпина, Леонид Ярмольник, Лео Канделаки, Валери Зоидова, Яна Крайнова, Светлана Степанковская и многие другие.
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