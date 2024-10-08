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Увози за сто морей: Сергей Жуков, Валентина Ляпина и Юлия Хлынина

8 октября
2024 год

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8 октября 2024

Вчера в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера музыкального блокбастера «Руки Вверх!» о творческому пути Сергея Жукова и истории становления легендарной одноимённой группы. Среди гостей премьеры были Ксения Бородина, Юлия Хлынина, Валентина Ляпина, Леонид Ярмольник, Лео Канделаки, Валери Зоидова, Яна Крайнова, Светлана Степанковская и многие другие.

Увози за сто морей: Сергей Жуков, Валентина Ляпина и Юлия Хлынина
фото: Сергей Жуков

Увози за сто морей: Сергей Жуков, Валентина Ляпина и Юлия Хлынина
фото: Влад Прохоров

Увози за сто морей: Сергей Жуков, Валентина Ляпина и Юлия Хлынина
фото: Илья Русь со спутницей

Увози за сто морей: Сергей Жуков, Валентина Ляпина и Юлия Хлынина
фото: Леонид Ярмольник

Увози за сто морей: Сергей Жуков, Валентина Ляпина и Юлия Хлынина
фото: Валентина Ляпина

Увози за сто морей: Сергей Жуков, Валентина Ляпина и Юлия Хлынина
фото: Ксения Бородина и Николай Сердюков

Увози за сто морей: Сергей Жуков, Валентина Ляпина и Юлия Хлынина
фото: Юлия Хлынина

Увози за сто морей: Сергей Жуков, Валентина Ляпина и Юлия Хлынина
фото: Лео Канделаки

Увози за сто морей: Сергей Жуков, Валентина Ляпина и Юлия Хлынина
фото: Светлана Бондарчук

Увози за сто морей: Сергей Жуков, Валентина Ляпина и Юлия Хлынина
фото: Валери Зоидова

Увози за сто морей: Сергей Жуков, Валентина Ляпина и Юлия Хлынина
фото: Яна Крайнова

Увози за сто морей: Сергей Жуков, Валентина Ляпина и Юлия Хлынина
фото: Никита Павленко

Увози за сто морей: Сергей Жуков, Валентина Ляпина и Юлия Хлынина
фото: Светлана Степанковская

В широкий прокат фильм «Руки Вверх!» выйдет 10 октября.

«Руки вверх». Трейлер №2
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Увози за сто морей: Сергей Жуков, Валентина Ляпина и Юлия Хлынина фотографии
Увози за сто морей: Сергей Жуков, Валентина Ляпина и Юлия Хлынина фотографии
Увози за сто морей: Сергей Жуков, Валентина Ляпина и Юлия Хлынина фотографии
Увози за сто морей: Сергей Жуков, Валентина Ляпина и Юлия Хлынина фотографии
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