Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Тима почти с нами не общается, просит оставить его в покое»: Агата Муцениеце призналась, что сын хочет жить с отцом

8 октября
2024 год

Лайфстайл >>
8 октября 2024
Агата Муцениеце ведёт хронику судебных разбирательств с бывшим супругом Павлом Прилучным в своём телеграм-канале. На днях актриса рассказала подписчикам, что её сын Тимофей последние три месяца живёт с отцом. Он практически не общается с ней и своей младшей сестрой Мией.

«Тима почти с нами не общается, просит оставить его в покое»: Агата Муцениеце призналась, что сын хочет жить с отцом

«Тимофей не был дома с августа, и то в августе он был всего один день, Мия безумно скучает по брату и, конечно, папе! Тима почти с нами не общается, я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать, он сам просит оставить его в покое. Я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живёт в такой позиции, но время всё покажет!» – написала Агата.

Актриса также рассказала, что в скором времени ей предстоит поездка, и, несмотря на сложные отношения с Прилучным, дочку она отправит к нему: «У детей сейчас каникулы, я уезжаю в поездку, которую планировала ещё с февраля, потому что я заслужила! Мне все кричат в один голос не отдавать Мию на остаток каникул, потому что, конечно же, есть риски (я отказываюсь в них верить)! Для меня вообще всё, что происходит, – абсурд, и я не желаю принимать такую реальность. Говорят, что я могу проиграть, потому что я не воюю, а вот та сторона именно ведёт войну. Но я вам скажу честно, я не хочу воевать, это выше моего существования на планете.

«Тима почти с нами не общается, просит оставить его в покое»: Агата Муцениеце призналась, что сын хочет жить с отцом

Я знаю, что даже маньяк может уговорить ребенка за конфетку пойти с ним, я знаю, какая подвижная психика у Тимофея, и я не буду никогда этим пользоваться, даже если надо будет проиграть суд! Как думаете, пожалела ли я, что когда-то подала на законные алименты? Тысячу раз пожалела! Ни одна копейка не стоит того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией! В сухом остатке мы имеем: конечно, я отправлю Мию на каникулы к отцу и брату, потому что я – человек».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Купаюсь в мужском внимании и наслаждаюсь этим»: Агата Муцениеце о преимуществах зрелости
«Полный ад. Не желаю ни одной матери этого испытать»: Агата Муцениеце о судебных разбирательствах с Павлом Прилучным
Павел Прилучный хочет отсудить детей у Агаты Муцениеце
Агата Муцениеце подала в суд на Павла Прилучного
Поиск по меткам
детисуд
персоны
Агата МуцениецеПавел Прилучный

фотографии >>
«Тима почти с нами не общается, просит оставить его в покое»: Агата Муцениеце призналась, что сын хочет жить с отцом фотографии
«Тима почти с нами не общается, просит оставить его в покое»: Агата Муцениеце призналась, что сын хочет жить с отцом фотографии
«Тима почти с нами не общается, просит оставить его в покое»: Агата Муцениеце призналась, что сын хочет жить с отцом фотографии
«Тима почти с нами не общается, просит оставить его в покое»: Агата Муцениеце призналась, что сын хочет жить с отцом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Гульнара Сикымбаева
5 октября ушла из жизни певица Гульнара Сикымбаева.

День рождения >>

Егор Бероев
Екатерина Голубева
Марина Дюжева
Евгений Евстигнеев
Елена Казаринова
Валерий Носик
Екатерина Урманчеева
Александр Цой
Анна Якунина
Скотт Бакула
Веслав Голас
Владимир Меншик
Крис О'Дауд
Оттавия Пикколо
Джодилль Ферланд
Тереса Шмигелювна
все родившиеся 9 октября >>

Афиша кино >>

Команда зачистки
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2024
История двух сестёр
драма, мистика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Южная Корея, 2003
Сидони в Японии
драма, комедия, мелодрама
Германия, Франция, Швейцария, Япония, 2023
Ле-Ман '55. Тайная катастрофа
исторический фильм, спортивный фильм
Франция, 2024
Пушистое превращение
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, Франция, 2024
Фантастическое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Новая Зеландия, 2024
Битва пап
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Малышарики. День рождения
детский фильм, музыкальный фильм, семейное кино
Россия, 2024
Роковая экспедиция
мистика, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2024
Руки вверх
детектив, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2024
Ужасающий 3
фильм ужасов
США, 2024
Час тишины
боевик, криминальный фильм, триллер
Мальта, США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен