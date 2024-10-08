«Тима почти с нами не общается, просит оставить его в покое»: Агата Муцениеце призналась, что сын хочет жить с отцом

Агата Муцениеце
ведёт хронику судебных разбирательств
с бывшим супругом Павлом Прилучным
в своём телеграм-канале
. На днях актриса рассказала подписчикам, что её сын Тимофей последние три месяца живёт с отцом. Он практически не общается с ней и своей младшей сестрой Мией.
«Тимофей не был дома с августа, и то в августе он был всего один день, Мия безумно скучает по брату и, конечно, папе! Тима почти с нами не общается, я уже, если честно, не понимаю, что с этим делать, он сам просит оставить его в покое. Я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живёт в такой позиции, но время всё покажет!»
– написала Агата.
Актриса также рассказала, что в скором времени ей предстоит поездка, и, несмотря на сложные отношения с Прилучным, дочку она отправит к нему: «У детей сейчас каникулы, я уезжаю в поездку, которую планировала ещё с февраля, потому что я заслужила! Мне все кричат в один голос не отдавать Мию на остаток каникул, потому что, конечно же, есть риски (я отказываюсь в них верить)! Для меня вообще всё, что происходит, – абсурд, и я не желаю принимать такую реальность. Говорят, что я могу проиграть, потому что я не воюю, а вот та сторона именно ведёт войну. Но я вам скажу честно, я не хочу воевать, это выше моего существования на планете
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Я знаю, что даже маньяк может уговорить ребенка за конфетку пойти с ним, я знаю, какая подвижная психика у Тимофея, и я не буду никогда этим пользоваться, даже если надо будет проиграть суд! Как думаете, пожалела ли я, что когда-то подала на законные алименты? Тысячу раз пожалела! Ни одна копейка не стоит того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией! В сухом остатке мы имеем: конечно, я отправлю Мию на каникулы к отцу и брату, потому что я – человек»
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