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Лиза Арзамасова снялась в образе Марины Цветаевой

9 октября
2024 год

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9 октября 2024

Лиза Арзамасова снялась в образе Марины Цветаевой по случаю дня рождения поэтессы.

Лиза Арзамасова снялась в образе Марины Цветаевой

Лиза Арзамасова снялась в образе Марины Цветаевой

Лиза Арзамасова снялась в образе Марины Цветаевой

Лиза Арзамасова снялась в образе Марины Цветаевой

Лиза Арзамасова снялась в образе Марины Цветаевой

8 октября в Музее Цветаевой в Москве актриса прочитала знаковые стихотворения поэтессы в рамках проекта «Голос поэта»: «Мои любимые строчки из Цветаевой: «Христос и Бог! Я жажду чуда»… и «Ах, Вы похожи на улыбку Вашу»! Так это пронзительно, даже вырванное из контекста, но контекстом укутанное и подаренное тебе на всю жизнь от женщины, поэта, давно уже покинувшей эту землю, но всё ещё ощутимой, благодаря смыслам…», – написала Лиза в социальных сетях. В комментариях многие отметили удивительное сходство актрисы и поэтессы.
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Лиза Арзамасова снялась в образе Марины Цветаевой фотографии
Лиза Арзамасова снялась в образе Марины Цветаевой фотографии
Лиза Арзамасова снялась в образе Марины Цветаевой фотографии
Лиза Арзамасова снялась в образе Марины Цветаевой фотографии
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