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Крошка моя: Лео Канделаки, Ксения Бородина и Сергей Жуков

9 октября
2024 год

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9 октября 2024
7 октября в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера музыкального блокбастера «Руки Вверх!». Фильм зрителям представили Сергей Жуков, Влад Прохоров, Илья Русь, Энджел Жуков, Валентина Ляпина, Леонид Ярмольник и Алексей Потехин.

Крошка моя: Лео Канделаки, Ксения Бородина и Сергей Жуков
фото: Сергей Жуков

Крошка моя: Лео Канделаки, Ксения Бородина и Сергей Жуков
фото: Илья Русь и Влад Прохоров

Крошка моя: Лео Канделаки, Ксения Бородина и Сергей Жуков
фото: Валентина Ляпина

Крошка моя: Лео Канделаки, Ксения Бородина и Сергей Жуков
фото: Леонид Ярмольник

Крошка моя: Лео Канделаки, Ксения Бородина и Сергей Жуков
фото: Алексей Потехин с женой

Среди гостей премьеры были Ксения Бородина, Юлия Хлынина, Лео Канделаки, Диана Милютина, Юля Волкова, Саша Киселёва, Екатерина Молоховская, Светлана Степанковская, Никита Павленко, Максим Стоянов и многие другие.

Крошка моя: Лео Канделаки, Ксения Бородина и Сергей Жуков
фото: Ксения Бородина и Николай Сердюков

Крошка моя: Лео Канделаки, Ксения Бородина и Сергей Жуков
фото: Максим Стоянов

Крошка моя: Лео Канделаки, Ксения Бородина и Сергей Жуков
фото: Юлия Волкова

Крошка моя: Лео Канделаки, Ксения Бородина и Сергей Жуков
фото: Светлана Степанковская

Крошка моя: Лео Канделаки, Ксения Бородина и Сергей Жуков
фото: Диана Милютина

Крошка моя: Лео Канделаки, Ксения Бородина и Сергей Жуков
фото: Юлия Хлынина

Крошка моя: Лео Канделаки, Ксения Бородина и Сергей Жуков
фото: Валери Зоидова

Крошка моя: Лео Канделаки, Ксения Бородина и Сергей Жуков
фото: Лео Канделаки

«Руки Вверх!» в прокате с 10 октября 2024 года.

«Руки вверх». Трейлер №2
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№ 1
Angelika77   9.10.2024 - 12:26
Очень хочется сходить на премьеру, но увы...буду ждать выхода фильма в кинопрокат. читать далее>>
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Крошка моя: Лео Канделаки, Ксения Бородина и Сергей Жуков фотографии
Крошка моя: Лео Канделаки, Ксения Бородина и Сергей Жуков фотографии
Крошка моя: Лео Канделаки, Ксения Бородина и Сергей Жуков фотографии
Крошка моя: Лео Канделаки, Ксения Бородина и Сергей Жуков фотографии
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