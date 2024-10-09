«После "отмены" жизнь есть»: Настя Ивлеева о поддержке и предательстве коллег

Находящаяся в принудительном «творческом отпуске» Настя Ивлеева вышла
на связь с подписчиками. Не рассказав ничего конкретного о своих «творческих планах», Настя лишь отметила, что помощь и поддержка пришли оттуда, откуда можно было меньше всего ожидать. В то время как бывшие коллеги, с которыми Ивлеева делала успешные проекты, решили сохранить дистанцию.
«За время моего творческого отпуска ко мне обращались представители разных команд, холдингов, компаний. В том числе Ксения Анатольевна, представители проекта СоловьевLive, Кристины Потупчик и др. Кто-то с предложением помочь, кто-то с предложением о сотрудничестве.
Отдельно хочу отметить, что за время моего творческого отпуска большая часть людей, с которыми я сотрудничала приличное количество лет и сотворила много успешных проектов (в том числе и некоторые уважаемые и цитируемые «медиа топ-менеджеры»), не проявили, как мне кажется, никакого (адекватного) интереса к моему творческому отпуску — от слова совсем. Но могли давать местами не очень, на мой взгляд, удачные комментарии СМИ обо мне и моих действиях в этот период. Были исключения. Но лишь исключения.
Единственное, что было верно в некоторых цитатах, это то, что после «отмены» и творческого отпуска жизнь есть. Она идёт. И она прекрасна»
.
Вероятнее всего, под цитируемыми «медиа топ-менеджерами» Ивлеева имеет в виду генерального директора канала «Пятница!» Николая Картозию
, который в последнее время часто даёт интервью ютюб-журналистам. С Картозией Ивлеева сотрудничала в шоу «Орёл и решка», которое принесло ей всероссийскую популярность, а ему — рейтинги. По мнению Картозии, у Ивлеевой отличная деловая хватка
и понимание того, как зарабатывается популярность. Также он считает, что возвращение Ивлеевой в информационное поле в будущем более чем возможно.
обсуждение >>