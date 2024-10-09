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Кинофестиваль в Нью-Йорке: Эмма Стоун, Ума Турман и Наоми Уоттс

9 октября
2024 год

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9 октября 2024
27 сентября в Нью-Йорке стартовал 62-й кинофестиваль, в программе которого участвуют фильмы «Блиц» Стива МакКуина, «Анора» Шона Бэйкера, «Эмилия Перес» Жака Одиара, «Мария» Пабло Ларраина и много других долгожданных лент. Фестиваль продлится до 14 октября, а среди тех, кто уже успел на нём побывать, были замечены Наоми Уоттс, Кейт Бланшетт, Анджелина Джоли, Карла Гуджино, Тильда Суинтон, Педро Альмодовар, Джулианна Мур, Ума Турман, Селена Гомес и другие.

Кинофестиваль в Нью-Йорке: Эмма Стоун, Ума Турман и Наоми Уоттс
фото: Кейт Бланшетт

Кинофестиваль в Нью-Йорке: Эмма Стоун, Ума Турман и Наоми Уоттс
фото: Ума Турман

Кинофестиваль в Нью-Йорке: Эмма Стоун, Ума Турман и Наоми Уоттс
фото: Эмма Стоун

Кинофестиваль в Нью-Йорке: Эмма Стоун, Ума Турман и Наоми Уоттс
фото: Дженнифер Грей

Кинофестиваль в Нью-Йорке: Эмма Стоун, Ума Турман и Наоми Уоттс
фото: Тильда Суинтон

Кинофестиваль в Нью-Йорке: Эмма Стоун, Ума Турман и Наоми Уоттс
фото: Педро Альмодовар

Кинофестиваль в Нью-Йорке: Эмма Стоун, Ума Турман и Наоми Уоттс
фото: Джулианна Мур

Кинофестиваль в Нью-Йорке: Эмма Стоун, Ума Турман и Наоми Уоттс
фото: Наоми Уоттс с сыном

Кинофестиваль в Нью-Йорке: Эмма Стоун, Ума Турман и Наоми Уоттс
фото: Карла Гуджино

Кинофестиваль в Нью-Йорке: Эмма Стоун, Ума Турман и Наоми Уоттс
фото: Анджелина Джоли

Кинофестиваль в Нью-Йорке: Эмма Стоун, Ума Турман и Наоми Уоттс
фото: Миша Бартон
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Кинофестиваль в Нью-Йорке: Эмма Стоун, Ума Турман и Наоми Уоттс фотографии
Кинофестиваль в Нью-Йорке: Эмма Стоун, Ума Турман и Наоми Уоттс фотографии
Кинофестиваль в Нью-Йорке: Эмма Стоун, Ума Турман и Наоми Уоттс фотографии
Кинофестиваль в Нью-Йорке: Эмма Стоун, Ума Турман и Наоми Уоттс фотографии
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