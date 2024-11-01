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Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер

1 ноября
2024 год

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1 ноября 2024
Канун Дня всех святых официально наступает вечером 31 октября, но любители переодеваний не в состоянии дотерпеть и начинают праздновать чуть ли не за неделю, успевая примерить на себя несколько образов. Интригу держит только "Королева Хэллоуина" Хайди Клум, известная самыми сложными нарядами с огромным количеством пластического грима (или людей). Хайди являет свой костюм миру только к полуночи на собственном ежегодном балу нечисти. В этом году Хайди выбрала образ Инопланетянина. Только по-настоящему удивить публику Хайди не удалось — в этом же образе несколькими днями ранее предстала наступающая ей на пятки в жанре ироничного шок-контента Жанель Моне.

Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер
фото: Хайди Клум

Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер
фото: Жанель Моне

Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер
фото: Жанель Моне

В этом году вообще было несколько подобных совпадений с выбором костюмов с жирным акцентом на ностальгию по 90-м. Пэрис Хилтон, модель Карли Клосс и дочь Пола Уокера Мэдоу переоделись в Мию Уоллес из «Криминального чтива».

Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер
фото: Пэрис Хилтон

Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер
фото: Мэдоу Уокер

Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер
фото: Карли Клосс

Сабрина Карпентер и Никола Пельтц-Бекхэм вообще, кажется, отоварились в одном и том же магазине.

Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер
фото: Никола Пельтц-Бекхэм

Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер
фото: Сабрина Карпентер

А образ Лилу из «Пятого элемента» примерили Самара Уивинг и певица Ice Spice.

Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер
фото: Самара Уивинг

Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер
фото: Ice Spice

Ещё несколько приветов 90-м передали Лили Коллинз, переодевшаяся в Бейби-Спайс, Софи Тёрнер в образе Тринити из «Матрицы», Пэрис Хилтон в роли "ранней" Бритни Спирс, Кайли Дженнер в самом дешёвом костюме, имитирующем Деми Мур, и Белла Хадид в образе Ядовитого Плюща из «Бэтмена и Робина».

Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер
фото: Софи Тёрнер

Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер
фото: Пэрис Хилтон

Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер
фото: Лили Коллинз

Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер
фото: Кайли Дженнер

Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер
фото: Белла Хадид

О «Семейке Аддамс» тоже не забыли: Кортни Кардашьян с Трэвисом Баркером изобразили Мартишу и Гомеса, А Диана Крюгер — Уэнсдей.

Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер
фото: Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер
фото: Диана Крюгер

Дальше по мелочи: Селена Гомес в костюме Алисы (в изводе Бёртона), Ким Кардашьян в виде пресмыкающегося, Холли Берри в костюме ведьмы и Холли Бэйли (удачный пример постиронии) в образе Холли Берри.

Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер
фото: Селена Гомес и Бенни Бланко

Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер
фото: Ким Кардашьян

Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер
фото: Холли Берри

Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер
фото: Холли Бэйли
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Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер фотографии
Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер фотографии
Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер фотографии
Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер фотографии
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