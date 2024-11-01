Вечеринка в стиле 90-х: Пэрис Хилтон, Селена Гомес и Диана Крюгер

Канун Дня всех святых официально наступает вечером 31 октября, но любители переодеваний не в состоянии дотерпеть и начинают праздновать чуть ли не за неделю, успевая примерить на себя несколько образов. Интригу держит только "Королева Хэллоуина" Хайди Клум, известная самыми сложными нарядами с огромным количеством пластического грима (или людей). Хайди являет свой костюм миру только к полуночи на собственном ежегодном балу нечисти. В этом году Хайди выбрала образ Инопланетянина. Только по-настоящему удивить публику Хайди не удалось — в этом же образе несколькими днями ранее предстала наступающая ей на пятки в жанре ироничного шок-контента Жанель Моне.
фото: Хайди Клум
фото: Жанель Моне
фото: Жанель Моне
В этом году вообще было несколько подобных совпадений с выбором костюмов с жирным акцентом на ностальгию по 90-м. Пэрис Хилтон, модель Карли Клосс и дочь Пола Уокера Мэдоу переоделись в Мию Уоллес из «Криминального чтива».
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