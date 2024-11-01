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Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу

1 ноября
2024 год

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1 ноября 2024
31 октября в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась масштабная светская премьера сериала «Дайте шоу» с Милошем Биковичем в роли запойного кумира эстрады. Сериал зрителям представили исполнители главных и второстепенных ролей: Милош Бикович, Анастасия Красовская, Олег Савостюк, Кристина Бабушкина, Виктория Толстоганова, Павел Ворожцов, Михаил Тройник, Анна Глаубэ, Алсу и другие.

Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу
фото: Милош Бикович

Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу
фото: Анастасия Красовская

Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу
фото: Алсу

Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу
фото: Виктория Толстоганова

Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу
фото: Кристина Бабушкина

Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу
фото: Олег Савостюк

Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу
фото: Павел Ворожцов

Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу
фото: Анна Глаубэ

Среди гостей премьеры, не задействованных в съёмках сериала, были замечены Александр Петров, Сергей Жигунов, Софья Синицына, Слава Копейкин, Эльдар Калимулин, Александра Черкасова, Андрей Максимов, Анастасия Меськова, Антон Филипенко и многие другие.

Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу
фото: Сергей Жигунов с женой

Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу
фото: Катя Кабак

Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу
фото: Анастасия Попова

Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу
фото: Антон Филипенко

Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу
фото: Анна Невская с мужем

Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу
фото: Джаник Файзиев

Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу
фото: Александр Петров с женой

Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу
фото: Слава Копейкин и Яна Енжаева

Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу
фото: Софья Синицына

Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу
фото: Александра Черкасова

Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу
фото: Эльдар Калимулин

Первые серии «Дайте шоу» уже доступны в онлайн-кинотеатре KION.

«Дайте шоу»
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Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу фотографии
Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу фотографии
Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу фотографии
Привет, Андрей, пусть говорят: Сергей Жигунов, Милош Бикович и Алсу фотографии
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