Любовный треугольник: Никита Ефремов, Софья Лебедева и Катерина Беккер

6 ноября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера остросюжетной sci-fi драмы «Реплика»
о том, как два брата разрабатывают технологию, способную скопировать сознание человека и обеспечить людям цифровое бессмертие. Среди гостей премьеры были актёры фильма Никита Ефремов
, Владислав Ценёв
и Софья Лебедева
, а также Дарья Савельева
, Кирилл Плетнёв
, Данил Стеклов
, Алексей Филимонов
, Катерина Беккер
, Рената Пиотровски
, Александра Черкасова
и многие другие.
фото: Никита Ефремов
фото: Влад Ценёв
фото: Софья Лебедева
фото: Дарья Савельева
фото: Кирилл Плетнёв
фото: Данил Стеклов
фото: Алексей Филимонов с женой
фото: Катерина Беккер
фото: Рената Пиотровски
фото: Александра Черкасова
В широкий прокат фильм «Реплика» выйдет 21 ноября.
фото: Андрей Фомин
«Реплика»
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