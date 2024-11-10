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Любовный треугольник: Никита Ефремов, Софья Лебедева и Катерина Беккер

10 ноября
2024 год

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10 ноября 2024
6 ноября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера остросюжетной sci-fi драмы «Реплика» о том, как два брата разрабатывают технологию, способную скопировать сознание человека и обеспечить людям цифровое бессмертие. Среди гостей премьеры были актёры фильма Никита Ефремов, Владислав Ценёв и Софья Лебедева, а также Дарья Савельева, Кирилл Плетнёв, Данил Стеклов, Алексей Филимонов, Катерина Беккер, Рената Пиотровски, Александра Черкасова и многие другие.

Любовный треугольник: Никита Ефремов, Софья Лебедева и Катерина Беккер
фото: Никита Ефремов

Любовный треугольник: Никита Ефремов, Софья Лебедева и Катерина Беккер
фото: Влад Ценёв

Любовный треугольник: Никита Ефремов, Софья Лебедева и Катерина Беккер
фото: Софья Лебедева

Любовный треугольник: Никита Ефремов, Софья Лебедева и Катерина Беккер
фото: Дарья Савельева

Любовный треугольник: Никита Ефремов, Софья Лебедева и Катерина Беккер
фото: Кирилл Плетнёв

Любовный треугольник: Никита Ефремов, Софья Лебедева и Катерина Беккер
фото: Данил Стеклов

Любовный треугольник: Никита Ефремов, Софья Лебедева и Катерина Беккер
фото: Алексей Филимонов с женой

Любовный треугольник: Никита Ефремов, Софья Лебедева и Катерина Беккер
фото: Катерина Беккер

Любовный треугольник: Никита Ефремов, Софья Лебедева и Катерина Беккер
фото: Рената Пиотровски

Любовный треугольник: Никита Ефремов, Софья Лебедева и Катерина Беккер
фото: Александра Черкасова

Любовный треугольник: Никита Ефремов, Софья Лебедева и Катерина Беккер
фото: Андрей Фомин

В широкий прокат фильм «Реплика» выйдет 21 ноября.

«Реплика»
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Любовный треугольник: Никита Ефремов, Софья Лебедева и Катерина Беккер фотографии
Любовный треугольник: Никита Ефремов, Софья Лебедева и Катерина Беккер фотографии
Любовный треугольник: Никита Ефремов, Софья Лебедева и Катерина Беккер фотографии
Любовный треугольник: Никита Ефремов, Софья Лебедева и Катерина Беккер фотографии
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