Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Феноменальная явка: Ксения Собчак показала фотографии с празднования дня рождения

10 ноября
2024 год

Лайфстайл >>
10 ноября 2024
Ксения Собчак опубликовала в запретграме фотографии с масштабной вечеринки по случаю своего 43-летия. Поздравить телеведущую и журналистку пришли супруг Константин Богомолов, Фёдор Бондарчук, Владимир Познер, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Татьяна Навка и многие другие. Также на вечеринке выступила Жанна Агузарова.

Феноменальная явка: Ксения Собчак показала фотографии с празднования дня рождения
фото: Ксения Собчак

«Это был незабываемый вечер с танцами, ослепительной явкой и любимой Жанной Агузаровой. Задаём новый стандарт вечеров — без журналистов и пиара, но с роскошью custom-made капустника! Спасибо всем, кто провёл с нами этот вечер», — написала Собчак.

Феноменальная явка: Ксения Собчак показала фотографии с празднования дня рождения
фото: Фёдор Бондарчук и Ксения Собчак

Феноменальная явка: Ксения Собчак показала фотографии с празднования дня рождения
фото: Ксения Собчак и Филипп Киркоров

Феноменальная явка: Ксения Собчак показала фотографии с празднования дня рождения
фото: Ксения Собчак с сыном и Владимир Познер

Феноменальная явка: Ксения Собчак показала фотографии с празднования дня рождения
фото: Татьяна Навка и Ксения Собчак

Феноменальная явка: Ксения Собчак показала фотографии с празднования дня рождения
фото: Ксения Собчак и Константин Богомолов

Феноменальная явка: Ксения Собчак показала фотографии с празднования дня рождения
фото: Ида Галич и Ксения Собчак

Феноменальная явка: Ксения Собчак показала фотографии с празднования дня рождения
фото: Дмитрий Маликов

Феноменальная явка: Ксения Собчак показала фотографии с празднования дня рождения
фото: Полина Гагарина

Феноменальная явка: Ксения Собчак показала фотографии с празднования дня рождения
фото: Ксения Собчак

Феноменальная явка: Ксения Собчак показала фотографии с празднования дня рождения
фото: Андрей Малахов и Ксения Собчак

Феноменальная явка: Ксения Собчак показала фотографии с празднования дня рождения
фото: Ксения Собчак
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   10.11.2024 - 23:24
Вопрос только к Познеру, зачем ты туда пошел. Про остальных и так все понятно. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
стиль
персоны
Жанна АгузароваКонстантин БогомоловФёдор БондарчукПолина ГагаринаИда ГаличФилипп КиркоровАндрей МалаховДмитрий МаликовТатьяна НавкаВладимир ПознерКсения Собчак

фотографии >>
Феноменальная явка: Ксения Собчак показала фотографии с празднования дня рождения фотографии
Феноменальная явка: Ксения Собчак показала фотографии с празднования дня рождения фотографии
Феноменальная явка: Ксения Собчак показала фотографии с празднования дня рождения фотографии
Феноменальная явка: Ксения Собчак показала фотографии с празднования дня рождения фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Женевьева Град
8 ноября ушла из жизни актриса Женевьева Град.
Хелле Пихлак
8 ноября ушла из жизни актриса Хелле Пихлак.

День рождения >>

Александр Аравушкин
Ефим Березин
Алексей Борзунов
Олеся Железняк
Слава Красовская
Павел Кузьмин
Юрий Лагута
Анна Пескова
Александр Соколов (VI)
Биби Андерсон
Леонардо ДиКаприо
Анджей Лапицкий
Деми Мур
Пэт О'Брайен
Роберт Райан
Стэнли Туччи
все родившиеся 11 ноября >>

Афиша кино >>

Конформист
драма, триллер, экранизация
Италия, Франция, ФРГ, 1970
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, сказка, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Мятежники
драма, комедия
Россия, 2024
Ученик. Восхождение Трампа
биография, драма, исторический фильм
Дания, Ирландия, Канада, 2024
Реинкарнация. Возвращение ведьмы
фильм ужасов
США, 2023
Вампиры лёгкого поведения
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2024
Еретик
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Академия четвероногих
комедия, семейное кино, фильм о животных
Италия, 2024
Анна и Вано. Ванна и вино
комедия
Россия, 2023
В плену стихии
драма, приключения, семейное кино
США, 2024
За слова отвечаю
драмеди
Россия, 2024
Кандинский и его муза
биография, драма
Германия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен